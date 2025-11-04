ЗАРЕЖДАНЕ...
|Джан Микеле претърпял инцидент
Той и половинката му от риалитито - бижутерката Габриела, се появиха хванати за ръка в студиото на "Преди обед" по Би Ти Ви и показаха, че връзката им продължава и извън камерите.
Двамата изглеждаха щастливи, макар и да не разкриха дали планират сватба.
"Любовта ни цъфти, особено откакто живеем заедно", призна Габриела.
Джан Микеле обаче изненада с визия - видимо отслабнал. Причината, както разкри самият той, е тежък инцидент:
"Блъсна ме тротинетка - счупих си ключицата и лопатката. Трябваше да спра тренировките и това ме стопи."
Той коментира и поведението си в "Ергенът", което често беше определяно като избухливо.
"Всичко беше театър", обясни с усмивка Джан Микеле, но призна, че безредието в къщата наистина го е изкарвало извън нерви.
"Убедих се, че не е агресивен. Стъпва на пръсти, да не ме събуди", добави Габриела, цитира "България Днес".
По повод вълната от критики и хейт след участието си, Джан беше лаконичен:
"Вече ми е интересно само колко по-изобретателни ще станат гадориите, които ще пишат за мен."
