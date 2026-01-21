ИЗПРАТИ НОВИНА
Двойна се оказа трагедията с Томи Лий Джоунс. Не е умряла само дъщеря му
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:43
©
Дъщерята на холивудския актьор Томи Лий Джоунс Виктория е била бременна в третия месец преди да бъде открита мъртва в хотел в Сан Франциско. Това стана ясно от съдебни документи, изнесени за изданието US Magazine.

Към момента не е ясно дали е запазила бебето, когато е била намерена мъртва на Нова година на 34-годишна възраст. 

Малко преди смъртта й стана известно, че е имала проблемно минало и нееднократно се е сблъсквала със закона. Именно това е подтикнало баща й да подаде молба за попечителство през август 2023 г. По данни от документите към момента на подаването на заявлението тя е била настанена в болнично заведение за период от 14 дни.

Източник близък до семейството коментира пред Daily Mail, че актьорът преживява изключително тежко загубата. 

"В момента той не е на себе си. Томи е съкрушен. За корав човек като него, който обикновено е подготвен за всякакви ситуации, стресът от загубата на детето му го е ударил като камион."

Виктория Джоунс беше открита в безсъзнание в луксозния "Феърмонт" в Сан Франциско от гост на хотела в ранните часове на Нова година. Малко след това говорител на полицейското управление на Сан Франциско потвърди, че служители на реда са се отзовали на сигнал за починало лице на мястото. 

До този момент официална причина за смъртта не е обявена, въпреки че се появяват информации за предполагаемо предозиране с кокаин и алкохол. 

Виктория Джоунс е родена през 1991 г. Тя дебютира на големия екран едва на 11-годишна възраст с роля във филма "Мъже в черно 2", в който участва и баща й. По-късно се появява и в епизод на сериала One Tree Hill.


