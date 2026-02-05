ИЗПРАТИ НОВИНА
Двойка има разлика от 51 години, но това не пречи на любовта им
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:42
©
Любовта познава ли годините? Тази двойка с 51 години разлика във възрастта e доказателство, че годините са само цифра. 26-годишната Диана Монтано и 77-годишният Едгар са сензационна двойка в социалните мрежи. Двамата станаха известни, след като разкриха любовната си история онлайн. 

Монтано, родом от Сан Диего, се запознала с Едгар чрез бившата му приятелка. В началото тя не смятала, че между тях може да се случи нещо сериозно, предвид голямата им възрастова разлика.

Двамата започнали да се срещат през юли 2023 г., когато той помолил бившата си партньорка да му даде номера на Даяна, която по това време била само на 23 години.

"Той изглеждаше като джентълмен и много уважителен. В началото не мислех, че ще имам връзка с него, защото беше много по-възрастен от мен. Но той беше толкова красив. Чувствата ми се засилиха след няколко месеца и той ми каза, че ме харесва от първия ден, в който се запознахме, и че иска да продължи да се виждаме.“

В продължение на почти година двамата непрекъснато разговаряли и по-късно решили да отидат заедно в Хавай. По време на тази ваканция връзката им се задълбочила.

"Той призна, че би искал да е по-млад, за да мога да се омъжа за него. Казах му, че ще се омъжа за него такъв, какъвто е сега“, каза Даяна.

Връзките, в които разликата във възрастта е толкова голяма, често са обект на критики и противоречия, но Даяна казва, че за нея е важно само това, което тя чувства.

"Харесва ми да съм с някой, който е зрял, търпелив и разбиращ. Срещнах своята сродна душа; няма друг на моята възраст като него. Той ме кара да искам да се грижа за него и да бъда търпелива.

Не всички около Даяна гледат благосклонно на тази връзка.

"Имах някои членове на семейството, които не бяха съгласни и си мислеха, че си съсипвам живота“, обясни Даяна. "Първоначално планирах да говоря с майка ми насаме за това, но в крайна сметка говорих с нея, когато други членове на семейството бяха наоколо.“

"По изражението на лицето ѝ можеше да се разбере, че не е във възторг от идеята, но леля ми беше много подкрепяща. Баща ми имаше подобна реакция; не можех да разбера точно какво си мисли, но не беше много щастлив. За щастие, родителите ми разбират, че съм възрастна и сама вземам решения. Всичко, което искат, е да бъда внимателна.“

Даяна признава, че за нея това е бил първият път, когато е имала връзка с някой много по-възрастен, а приятелите ѝ в началото са били изненадани.

"Приятелите ми определено бяха изненадани, когато им казах, но те го обикнаха“, добави тя. "За съжаление, онлайн е съвсем различна история.“

Критиките в социалните мрежи

Онлайн коментарите често бяха негативни, като някои хора нарекоха връзката "отвратителна“ или "неестествена“. Изданието The Mirror отбелязва някои от най-суровите съобщения, които двойката е получавала:

"Родителите ти са отгледали ужасно дете.“

"Това би трябвало да е незаконно.“

"Надявам се да умреш преди него.“

Диана обаче казва, че се опитва да не позволява на тези неща да я засягат и предпочита да се фокусира върху красивите послания.

"Коментарите са крайни“, обяснява тя, "Но ни разсмиват. Получихме и много положителни думи, като хората питаха как могат да намерят връзка като нашата и дали Едгар има братя и сестри. За нас обаче разликата във възрастта не е в центъра на връзката ни.“

Как прекарват времето си заедно

Диана казва, че Едгар води активен начин на живот, далеч надхвърлящ очакванията за възрастта му: ходи на фитнес, ходи на походи, кара ски и дори наскоро скача с парашут.

"Той е изключително здрав и във форма“, казва тя, добавяйки, че обикновено пътуват на всеки няколко месеца. "Мисля за него по-скоро като за 50-годишен мъж“, обяснява Даяна, пише ladyzone.bg.


