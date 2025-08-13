ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дъщерята на Вергов тръгна по друг път
Песента е по текст на самата Алена. Наследничката на Вергов е и режисьор на видеото, а музиката е създадена в съавторство със Симеон Божилов, който е и аранжирал парчето, пише "Телеграф". "Аз самата влизам без очаквания, но с огромен хъс. Шубето е най-големият страх, но се опитвам да не му се впечатлявам. Знам само, че както и да се развие парчето, няма да е последно защото имам много неща, които не мога да кажа в живота, но мога да ги напиша, изпея и изсвиря", споделя Алена и допълва: "Не искам ефекти и модулации на гласа. Искам чистота любов, думи и чувства, които да трогват хората по техния начин.“
Текстът на "Приключваме" e написан още по време на следването на Алена в НАТФИЗ, но днес за нея той носи по-дълбок смисъл: "Парчето ни тласка да се замислим, че с гадните, безсмислени и задушаващи неща в живота трябва да приключваме навреме. И че от лъжите просто няма смисъл. Не трябва да позволяваме на никого да ни определя собственото щастие."
C музикалния дебют Алена поставя началото на нов етап - женска банда, в която зад барабаните е Ана-Мария Пламенова, на китарата свири Йоана Шопова, а басът е в ръцете на Яна Миладинова (JinxY).
"Съвсем скоро ще обявим предстоящите концерти. Очакват се още авторски парчета, много кеф от работата и... проба-грешка. Човек пробва и се учи, докато e жив", казва Алена с усмивка.
