Дъщерята на Вергов отказа лукса

© Младата актриса Алена Вергова прекарва лятната си ваканция на каравана в къмпинг, но въпреки почивката си продължава активно да работи.



Тя сподели кадри, на които като истинско хипи се носи неглиже с небрежни коси и дебел слой крем за пъпки на лицето, без изобщо да се интересува от хорското мнение.



Алена работи от лаптопа си и не пропуска възможност да спортува. Любимото й занимание са водните спортове. През вечерите се включва в културната програма на къмпинга, като свири на китара и изпълнява свои музикални парчета, пише "Ретро".