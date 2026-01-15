Дъщерята на Томи Лий Джоунс е била опасна за себе си и за околните

© Две години преди дъщерята на Томи Лий Джоунс, Виктория, да бъде намерена мъртва от предполагаемо предозиране, носителят на "Оскар" е предприел съдебни действия в опит да я защити.



Според записи в регистъра на Висшия съд на окръг Марин, изнесени за сп. People, 79-годишният Томи е поискал да бъде назначен временен попечител на Виктория. Според съобщенията съдия е одобрил искането дни по-късно, като е назначил професионален временен попечител, който да наблюдава 31-годишната тогава жена. Допълнителни записи в регистъра отразяват, че попечителството по-късно е било удължено за краткосрочен период.







В досието не се посочват публично конкретните обстоятелства, довели до подаването на заявлението, нито пък се включват медицинска информация, болнични записи или съдържанието на декларациите, представени на съда, които са поверителни в делата за попечителство.



Изданието San Francisco Chronicle посочва, че към момента на подаване на заявлението Виктория е била принудително задържана в болница под 14-дневно психиатрично лечение, след като властите са установили, че тя представлява опасност за себе си и за околните.



През декември 2023 г. Томи поиска от съда да прекрати временното попечителство. Съдия от окръг Марин е уважил искането няколко дни по-късно, показват съдебните протоколи.







Виктория беше открита в без съзнание рано сутринта на 1 януари в хотел в Сан Франциско, където по-късно беше обявена за мъртва. Според различни информации тя е починала от свръхдоза наркотици. По-късно NBC Bay Area съобщи, че жената, намерена мъртва в хотела, се смята за Виктория, позовавайки се на полицейски източник, пише dir.bg.







Малко след смъртта на Виктория семейството на Томи Лий Джоунс сподели в изявление: "Оценяваме всички мили думи, мисли и молитви. Моля, уважавайте поверителността ни през този труден момент. Благодаря ви."