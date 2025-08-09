ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Дъщерята на Ози Озбърн, която остана далече от прожекторите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:05Коментари (0)269
©
виж галерията
Светът познаваше добре семейството на Ози Озбърн – благодарение на шоуто "The Osbournes“, излъчвано по MTV в периода 2002-2005 г. Риалити предаването представяше живота на рок музиканта от Black Sabbath със съпругата му Шарън и децата им Кели и Джак. 

Но онези, които следяха отблизо всичко случващо се в семейството, нямаше как да не забележат липсата на един ключов член, който винаги отсъстваше от екрана - най-голямата дъщеря на Ози и Шарън, Ейми. Тя отказва възможността да се превърне в телевизионна звезда, дистанцирайки се от семейството и избирайки свой житейски път.

Но на погребението на Ози Озбърн в края на юли, Ейми направи рядка публична поява, присъединявайки се без колебание към семейството си в траурната процесия.

Появата ѝ отново разпали любопитството на феновете за това какво се случва днес с Ейми и с живота ѝ далеч от камерите.

Коя е Ейми Озбърн

Родена е на 2 септември, 1983 г. Едва на 16 г. се изнася от дома, за да избегне участието в семейното телевизионно шоу. По-късно е споделяла в интервюта, че е искала да изгради своята идентичност, а не да бъде известна като тийнейджърка от риалити програми. "Израснах с известен баща и това ми бе достатъчно. Решението да си тръгна от дома бе по-скоро стъпка към себепознание, отколкото семеен разрив, както мнозина смятаха.“

И дори и сега, вече на 41 години, не съжалява за решението си.

Майка ѝ Шарън е преживяла по-болезнено ситуацията. През 2018 г. тя сподели пред The Talk, че е била "съкрушена“ от изнасянето на Ейми. "Не искаше да расте пред камера. Буквално мразеше идеята. И си тръгна. Беше щастлива, но ми разби сърцето.“

Връзката на Ейми със семейство Озбърн

Въпреки че отдавна живее отделно, Ейми поддържа близка връзка с родителите си. Но за сметка на това има доста обтегнати отношения с по-малката си сестра Кели.

40-годишната Кели дори е споделяла публично, че двете не си говорят. "Просто сме много различни. Тя не ме разбира. Аз не я разбирам.“

 

Подобни са отношенията и между Ейми и брат ѝ. По време на гостуването си в подкаста Disrespectfully, 39-годишният Джак директно заявява: "Нямаме добри отношения.“

Когато обаче Ози почина на 76 години на 22 юли, 2025 г., членовете на семейството се събраха, за да бъдат един до друг в тежкия момент.

Кариерата на Ейми отвъд фамилията Озбърн

Въпреки че Ейми се дистанцира от славата на родителите си, тя все пак следва музикалните стъпки на баща си. Изявява се под псевдонима ARO (нейните инициали: Ейми Рейчъл Озбърн) и създава музика в областта на жанра синтпоп, вдъхновявайки се от изпълнители като Кейт Буш и Portishead.

Тя е и съуправител на Osbourne Media заедно брат си Джак Озбърн, пише Ladyzone.


Още по темата: общо новини по темата: 793
09.08.2025 Луиза Григорова: Вече нищо не изглежда далечно и невъзможно
09.08.2025 Меган Маркъл се изправя пред съда
09.08.2025 Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
09.08.2025 Роби за предложението за брак и сватбата: Лутах мислите си
09.08.2025 Чудо невиждано: Коцето стана въздържател
09.08.2025 Няма да я познаете, днес е една от най-известните актриси
предишна страница [ 1/133 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Роби за предложението за брак и сватбата: Лутах мислите си
17:11 / 09.08.2025
Няма да я познаете, днес е една от най-известните актриси
15:02 / 09.08.2025
Диди иска да се завърне
14:05 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, в Пловдив празнува голямо събитие
10:55 / 09.08.2025
Иван Звездев се ожали
09:02 / 09.08.2025
Днес тя става на 63
07:20 / 09.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Честито на Никол Станкулова
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
15:25 / 07.08.2025
На 32 с нова визия
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Електронно таксуване в градския транспорт
Огромен пожар гори край Сунгурларе
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: