ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Дъщерята на Калин Сърменов удари Наоми Кембъл в земята
Това стана по време на ревю в английската столица, а Калин се похвали: "Само за информация! Граждани! Димана е пред Наоми Кембъл! (щото питате, ви казвам и показвам) (снощи в Лондон).
"Фамилията е на световна сцена“, коментира колежката му Албена Павлова, на което той отвърна: "Сега е мой ред вече“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1456
|предишна страница [ 1/243 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Веселин Маринов изтегли огромен кредит, влага парите в нов бизнес...
12:37 / 27.09.2025
Туристка от плаж в Гърция: Болката бе толкова силна, че едва не п...
12:32 / 27.09.2025
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
Иво Аръков и Габи за първи път показаха сина си пред Деси Плевнел...
11:15 / 27.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние...
10:02 / 27.09.2025
Известна певица, останала вдовица на 24: През нощта го убиха
09:33 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS