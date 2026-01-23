ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Дъщерята на Ахмед Доган размаха част от ръка
Поводът този път няма нищо общо с баща ѝ Ахмед Доган или със скандалите около него, а с кадри от снимачната площадка на новия български сериал "Дъждът оставя следи“, на които тя позира с макет на отрязана ръка – част от зловеща сцена в криминалната драма.
Снимките на поредицата започнаха в началото на декември и текат с пълна сила. Сериалът, базиран на едноименния роман на Александър Чобанов, ще потопи зрителите в мрачните дълбини на престъпление, извършено в Рилския манастир, и вече се очертава като една от най-атрактивните родни продукции за годината. Зад проекта стоят утвърдените режисьори Кристина Грозева и Петър Вълчанов, а музиката е поверена на маестро Максим Ешкенази.
В главните роли ще видим Герасим Георгиев – Геро и Христина Джурова, а в актьорския състав участват още Ана Пападопулу, Марин Янев, Георги Иванов, Стефан Къшев, Йордан Биков и Васил Панов.
Сред екипа зад кулисите на криминалната продукция е и Демет Доган, която активно използва социалните мрежи, за да показва работата си и да представя услугите си като професионален гримьор. От нейни близки се знае, че Деми полага сериозни усилия да разграничи професионалния си път от тежестта на скандалната си фамилия. В продължение на години тя предпочита да бъде оценявана заради труда и уменията си, а не заради фамилното си име, като дори избягва да споменава чия дъщеря е, за да не трупа негативи покрай баща си.
Именно това желание я отличава и от брат ѝ Демир, който, по думите на запознати, не се притеснява да се възползва от финансовите облаги на семейството и води луксозен начин на живот.
Демет има солиден опит в киното и телевизията – работила е като гримьор по сериалите "Майките“, "Пътят на честта“ и редица други продукции. В "Дъждът оставя следи“ нейната роля е особено значима, тъй като гримът е ключов елемент за изграждането на напрегнатата и мрачна криминална атмосфера на сериала.
Демет Доган е дъщеря на Ахмед Доган от брака му с Ширин Карнобатлъ, която е актриса по образование, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3108
|предишна страница [ 1/518 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Слави Клашъра обмени 6 буркана със стотинки, ето колко евро му да...
11:25 / 23.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да ...
10:05 / 23.01.2026
4 зодии ще се радват на много пари днес
08:41 / 23.01.2026
Не всички зеленчуци обичат студената среда
08:36 / 23.01.2026
Писател за Лили Иванова и Христо Стоичков: Има нещо шизофренично ...
21:06 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS