© виж галерията Демет Доган – гримьорката, която предпочита да я наричат просто Деми, хвърли социалните мрежи в ступор.



Поводът този път няма нищо общо с баща ѝ Ахмед Доган или със скандалите около него, а с кадри от снимачната площадка на новия български сериал "Дъждът оставя следи“, на които тя позира с макет на отрязана ръка – част от зловеща сцена в криминалната драма.



Снимките на поредицата започнаха в началото на декември и текат с пълна сила. Сериалът, базиран на едноименния роман на Александър Чобанов, ще потопи зрителите в мрачните дълбини на престъпление, извършено в Рилския манастир, и вече се очертава като една от най-атрактивните родни продукции за годината. Зад проекта стоят утвърдените режисьори Кристина Грозева и Петър Вълчанов, а музиката е поверена на маестро Максим Ешкенази.



В главните роли ще видим Герасим Георгиев – Геро и Христина Джурова, а в актьорския състав участват още Ана Пападопулу, Марин Янев, Георги Иванов, Стефан Къшев, Йордан Биков и Васил Панов.



Сред екипа зад кулисите на криминалната продукция е и Демет Доган, която активно използва социалните мрежи, за да показва работата си и да представя услугите си като професионален гримьор. От нейни близки се знае, че Деми полага сериозни усилия да разграничи професионалния си път от тежестта на скандалната си фамилия. В продължение на години тя предпочита да бъде оценявана заради труда и уменията си, а не заради фамилното си име, като дори избягва да споменава чия дъщеря е, за да не трупа негативи покрай баща си.



Именно това желание я отличава и от брат ѝ Демир, който, по думите на запознати, не се притеснява да се възползва от финансовите облаги на семейството и води луксозен начин на живот.



Демет има солиден опит в киното и телевизията – работила е като гримьор по сериалите "Майките“, "Пътят на честта“ и редица други продукции. В "Дъждът оставя следи“ нейната роля е особено значима, тъй като гримът е ключов елемент за изграждането на напрегнатата и мрачна криминална атмосфера на сериала.



Демет Доган е дъщеря на Ахмед Доган от брака му с Ширин Карнобатлъ, която е актриса по образование, пише HotArena.