Дъщеря на известен подземен бос стяга сватба
13:35
Адриана Тюркмен, дъщерята на покойния бизнесмен Филип Найденов-Фатик, се сгоди за бившия футболист Бедри Рюстемов. Това стана ясно от нейно стори, в което се вижда годежен пръстен с червени рози, придружени със страстна целувка между тях.

30-годишният Бедри Рюстемов е един от най-актуалните милионери ергени. Хубавецът с турска жилка шофира "Ламборгини Уракан“, а в гаража му са паркирани "Мерцедес“ и "Бентли“. Бедри е управител на няколко фирми и оттам са паричките му.

Преди години възлюбеният на малката дъщеря на Фатик беше определян като обещаващ футболист, но така и не успя да направи запомняща се кариера и окачи бутонките на пирона едва на 24 години. Той бе състезател на "Локо“ (Горна Оряховица) и "Верея“. Иначе Бедри записа няколко мача и с екипа на младежкия национален отбор на България, но без резултат.

Извън футбола младият мъж има славата на заклет плейбой. Преди Адриана Тюркмен да му завърти главата, Бедри беше интимен с фолкпевицата Доника, която е племенница на Галена. Преди нея пък движеше с дъщерята на Лияна - Дениз Йозджан. Сред завоеванията на богатия турчин са и Златка Райкова и Моника Валериева.

Не само годежния пръстен, но и други скъпоструващи бижута получава от страна на възлюбения си Адриана. Двамата са заедно от март месец. Обикаляха света, а пръстените на ръцете на мацката ставаха все по-блестящи. Прословутият "Love ring", който красавицата получи веднага след началото на връзката им, бе със 72 инкрустирани брилянта и бе изработен от висококачествено жълто злато и струва ,100.

Иначе щерката на Фатик работи като ВИП брокер на луксозни недвижими имоти заедно с дъщерята на Христо Стоичков - Мика. В социалните мрежи Адриана се изявява и като инфлуенсър.

Друга популярна сватба също се очертава да изгрее на хоризонта. Риалити героинята и еротичен модел Стефани Разсолков прие предложението за брак на своя приятел Веселин на стотици метри височина и придружено с доза адреналин, докато бяха на романтично пътуване с хеликоптер над Бразилия. Бившата онлифенсърка сподели и видео от този миг. Веселин е дизайнер. Той участваше миналата година в онлайн риалити шоуто "Къщата на инфлуенсърите“, пише HotArena.


Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

Статистика: