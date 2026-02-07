Доказаха, че антиоксидантите не удължават живота

© Антиоксидантите дълго време се смятаха за универсално средство за удължаване на живота. Но това се оказва погрешно. Открихме защо антиоксидантите не работят и понякога дори могат да причинят вреда.



Антиоксидантите неутрализират свободните радикали, силно реактивни частици , които увреждат ДНК, протеините и клетъчните мембрани. Според теорията за оксидативния стрес, свободните радикали са причина за стареенето. Тази теория е довела до идеята, че редовният прием на антиоксиданти би трябвало да забави стареенето и да увеличи продължителността на живота.



С натрупването на данни стана ясно, че реалността е много по-сложна. Оказа се, че свободните радикали са също важни сигнални молекули, без които тялото не може да функционира нормално. А нарушаването на този деликатен баланс с антиоксиданти може да доведе до неочаквани, понякога опасни последици.



Антиоксидантите не удължават живота.



Това се подкрепя от големи клинични проучвания и прегледи. Приемът на антиоксиданти не забавя стареенето, нито намалява общата смъртност.



Освен това, резултатите от някои проучвания бяха неочаквани. Един голям мета-анализ, обхващащ приблизително 230 000 души, установи, че някои антиоксиданти (витамини А, Е и бета-каротин) са свързани с малко, но статистически значимо увеличение на риска от смърт. Продължава дебатът дали това е причинно-следствена връзка (че тези антиоксиданти конкретно увеличават риска от смърт).



Досега положителният ефект на антиоксидантите върху продължителността на живота е документиран само в няколко проучвания върху животни и те често са лошо проектирани. Такива ефекти не са наблюдавани при хора.



В контекста на антиоксидантите е важно да се споменат сенолитиците. Това са вещества, които имат потенциал да удължат живота (в ход са активни изследвания и вече са налични окуражаващи резултати ). Някои от тях (като кверцетин) имат антиоксидантни свойства, но потенциалният им ефект върху стареенето не е свързан с неутрализирането на свободните радикали.



Механизмът на действие на сенолитиците (включително кверцетин ) е свързан със селективното елиминиране на стареещи (стареещи) клетки. Тези клетки се натрупват с възрастта и започват активно да секретират провъзпалителни сигнални молекули, които ускоряват стареенето. Именно премахването на тези клетки, а не борбата срещу свободните радикали, е свързано с подобрена функция на органите и увеличена продължителност на живота в експерименти.



Възниква логичен въпрос: защо идеята за потискане на свободните радикали и забавяне на стареенето не работи на практика?



Когато се приемат перорално, такива антиоксиданти често не достигат до необходимите области на клетката (по-специално до митохондриите, където това е критично).



Една от основните причини, поради които антиоксидантите не действат като антидот срещу стареенето, се дължи на ефекта на хормезиса. Това е феномен, при който лекият, краткотраен стрес е от полза за тялото (прави го по-силно и по-устойчиво).



Този ефект, например, се проявява по време на физическо натоварване, когато образуването на реактивни кислородни видове временно и умерено (което е критично важно) се увеличава. В отговор се активират защитни механизми:



- работата на детоксикационните системи (по-специално автофагията) се засилва



- подобрява се митохондриалната функция



- регенеративните процеси се активират



Проблемът е, че приемът на антиоксиданти може да блокира благоприятните ефекти на краткосрочния оксидативен стрес.



Антиоксидантите не се справят с първопричината за образуването на свободни радикали.



Прекомерното образуване на свободни радикали често се причинява от:



- митохондриална дисфункция



- хронично възпаление



- метаболитно разстройство



Образно казано, антиоксидантите премахват дима, но не и самия огън – неизправността на клетките.



Днес стареенето се разглежда като сложен, многофакторен процес. Той включва не само свободните радикали, но и:



- нарушаване на генната регулация



- нарушение на усвояването на протеини



- стареещи (стареещи) клетки



- нискостепенно хронично възпаление



- нарушения в имунната система



- други фактори



Следователно, борбата само със свободните радикали не води до очаквания ефект.



Изследванията показват, че в някои случаи приемът на антиоксиданти увеличава риска от развитие на ракови тумори или метастази.



Факт е, че туморните клетки са силно метаболитно активни. Те произвеждат значително повече свободни радикали (в сравнение със здравите клетки). Антиоксидантите неутрализират оксидативния стрес на раковите клетки, като по този начин улесняват растежа им.



Свободните радикали са не само източник на щети, но и важни сигнални молекули , които задействат защитни механизми. Следователно, потискането им с антиоксиданти не удължава живота.



Антиоксидантните добавки няма да ви помогнат да живеете по-дълго. Здравословният начин на живот е далеч по-ефективен начин за предотвратяване на заболявания и забавяне на стареенето, пише сайтът Zdrave.to