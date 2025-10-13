ИЗПРАТИ НОВИНА
До 50 грама ракия на ден и то със салата
Автор: ИА Фокус 10:51
©
Ракията е традиционно българско силно алкохолно питие, характерно и за всички балкански народи, национална напитка за България и редица балкански страни, без което много потребители не сядат вечер на масата.

Приготвяна в домашни условия или в промишленото производство, тя първоначално представлява прозрачна течност, която може да добие жълтеникави до тъмни и почти кафяви нюанси по време на отлежаване в бъчви или с помощта на различни добавки.

Старите българи казвали, че ракията лекува всичко. И действително я използвали и за болно гърло – спомнете си компресите с ракия и пипер от детството, и за зъбобол – жабуренето облекчава болката, докато се чака часа за зъболекаря, и за разтривки при различни здравословни проблеми и при настинка, и за бягство от тъгата, лошото настроение и депресията, както и за дезинфекция.

На ракията се гледало като на домашен лекар, а лековитите рецепти, включващи ракия, са безброй. Няколко глътки на ден се препоръчвали и при сърдечно-съдови проблеми – "за да разшири съдовете“ – казвали някога хората. Дали обаче лечебните свойства на ракията са преекспонирани, наистина ли може да реши, или да облекчи толкова много здравословни проблеми, колкото претендира?

Напоследък се обсъжда и ролята на ракията върху кръвното налягане и как влияе тя върху него. Хипертонията е водеща причина за смъртност в световен мащаб, което прави всяко средство, потенциално свалящо високото кръвно налягане, обект на изследване и на изучаване на ефектите му върху заболяването – бич на настоящия век, водещо до сърдечно-съдови инциденти – инфаркт, инсулт и висока смъртност.

Ракията и кръвното налягане – как влияе върху него?

Основната съставка на ракията е етанолът, който доказано действа съдоразширяващо, като по този начин ракията може да помогне за поддържане на кръвното налягане в нормални граници и за понижаването на високото кръвно налягане. Имайте предвид обаче, че коментираме консумацията на 30 гр. ракия, а не на 3 литра.

При умерена консумация ракията, подобно на американското бренди, на което прилича по вкусови качества, сваля високото кръвно налягане. Прекомерната консумация на ракия – над 50 грама за мъжете дневно – има обратен ефект върху кръвното налягане – повишава го. "Дозата прави отровата или лекарството“ – с право е казал народът.

Влиянието на ракията върху кръвното налягане зависи не само от изпитото количество, но и от това с какво мезе се приема този аперитив. Ако ракията е до 30-50 гр. и е придружена от свежа салата, кръвното налягане се редуцира. Приемът на по-големи количества ракия или приемът с тежки мезета води до повишаване на нивата на лошия холестерол и триглицеридите в кръвта и в крайна сметка до повишаване на кръвното налягане. Така че следва да се внимава не само колко се сипва от огнената течност в чашите, но и с какво се поднася на масата.

Въпреки че благодарение на етанола ракията сваля високото кръвно налягане при умерена консумация, кардиолозите съветват да не се консумира ракия под предлог лечебна цел и да се потърси друг начин за контрол на хипертонията. Нещо повече – става ясно, че при здрави хора ракията действа благоприятно на кръвното налягане, докато при страдащите вече от умерена до тежка хипертония, консумацията не само не е полезна, но може и да е вредна и дори опасна, тъй като при тези пациенти ракията повишава кръвното налягане.

Лекарите не препоръчват употребата на ракия и като средство за превенция на хипертонията. Не че е неефективна, напротив. Но със сигурност има десетки по-полезни начини да държите високото кръвно налягане под контрол. И все пак проучванията на въздействието на ракията върху кръвното налягане и сърдечно-съдовата система, повечето от които направени с бренди и зад граница, сочат следните ползи от умерената консумация на ракия:

Полифенолните съединения в ракията намаляват възпалението в сърдечно-съдовата система, което води до понижаване на кръвното налягане.

Етанолът в ракията понижава високото кръвно налягане.

Съдържа антиоксиданти.

Понижава нивата на лошия холестерол в кръвта.

Облекчава симптомите на респираторни заболявания и настинки.

Подобрява съня и улеснява заспиването.                             

Всички тези резултати са следствие изследвания и проучвания, проведени при употреба на малки количества ракия – 30 до 50 грама. Не са много българите, които обаче могат да се ограничат до това количество, сядайки на масата с шише от огнената наслада.

И тъй като, ако консумирате повече не само не може да очаквате понижаване на кръвното налягане, но се наблюдава и повишаването му, като се увеличава и рискът от развитие на тежки заболявания, резултат от злоупотребата с алкохол, лекарите у нас съветват да отслабнете, ако сте с наднормено тегло, да спортувате и да се храните здравословно, за да държите хипертонията под контрол, а не вдигате наздравици с пълни чаши с ракия.

Източник: Zdrave.to







