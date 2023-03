Днес тази очарователна актриса става на 58 години

© Сара Джесика Паркър навършва 58 години днес. Очарователната американска актриса, която си проправи път към сърцата на милиони, е родена в градчето Нелсонвил, щата Охайо, с население от около 5000 души. Баща ѝ Стивън Паркър е журналист с еврейски корени от Източна Европа, а майка ѝ Барбара Кек Паркър е учителка с германски и английски произход.



Заради проблеми в брака, родителите ѝ се развеждат. Барбара се омъжва повторно и ражда още четири деца. Така Сара има трима братя и сестри плюс още четирима полубратя и сестри.



Израствайки в сплотената общност на малкия град, бъдещата звезда бързо печели популярност и получава подкрепа в мечтите си да стане актриса.



От балета до актьорското майсторство...



През 1976 г., едва на 11-годишна възраст, тя получава първата си роля на Бродуей в пиесата "Невинните", което кара семейството ѝ да се премести в Ню Джърси. През 1977 г. Сара е включена в "Звукът на музиката" (заедно с четирима от братята и сестрите си) и получава главната роля в бродуейската постановка на "Ани". Година след това тя започва да посещава гимназията "Дуайт Мороу", като същевременно продължава да прибавя още точки към актьорската си биография. През 82-ра получава роля в телевизионния филм "Моето тяло, моето дете", преди да бъде избрана за една от главните роли в ситкома "Квадратни колчета" в ролята на гимназистката Пати Грийн, пише "24 часа".



Но звездата Сара блесва с пълна сила през 1998 г. след превъплъщението ѝ в образа на манхатънската сексколумнистка Кари Брадшоу в сериала "Сексът и градът". В началото постъпва със скептицизъм към идеята. По-конкретно думите са й:



"Имах няколко притеснения, като например наистина не ми се искаше да се показвам гола", казва Паркър при първото четене на сценария.



Тя е била притеснена, че ще загуби гъвкавостта, която участието във филми и пиеси й осигурява в замяна на забързания график на телевизията, но се справя.



Сериалът "Сексът и градът" се превръща в огромен хит и носи на Паркър няколко награди "Златен глобус". До голяма степен сериалът отвори темите табу, показа ни една красива революция не само на модата, но и на жената. Той показа истинското приятелство и че понякога не получаваме това, което искаме. Показа ни и това, че не винаги "голямата любов" е здрава. Говорим за Крис Нот, който изиграва ролята на Тузара, и за Сара, която играе Кари Брадшоу. Запознават се съвсем случайно - на улицата. Съдбата ги среща отново, като този път решават да си обменят контакти за вече трета, официална среща. И така тяхното се превръща в силна, но токсична любов.



След края на сериала продукцията създава през 2008 и 2010 г. два филма, които показват официалния съвместен живот на Кари и Тузара, като семейна двойка, а "Завинаги заедно, завинаги двама", остава тяхното "мото", изписано дори на пръстените им. Двата филма постигат почти толкова голям успех, колкото и първоначалният сериал. Уви, това не се случва с възраждането му "And just like that..."



2021 година излезе продължението на "Сексът и градът", което показва как са се развили животите на момичетата. В "And just like that..." обаче едната от четирите приятелки не участва, а съпругът на Кари умира. Може би това са и причините минисериалът да бъде определен като "провал". Има и още една несполучлива продукция, която този път е само за живота на Кари Брадшоу и разказва живота й преди Ню Йорк.