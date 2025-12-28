ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
Автор на значителна част от най-успешните ѝ песни е нейният съпруг, композиторът Развигор Попов, с когото работят неразделно от 1973 г. Композиторите, които също пишат за нея, са: Митко Щерев, Тончо Русев, Зорница Попова, Борис Карадимчев, Атанас Косев, Найден Андреев, Мария Ганева, Димитър Пенев и други.
В началото на 70-те години на 20 век Мими Иванова е "нов глас“ в българската забавна музика. Първите ѝ интерпретации се вписват в характерната за периода стилистика на българската песен. Постепенно изгражда самобитен маниер на пеене и изпълнителски стил, който я превръща в открояваща се индивидуалност.
Решаващ принос за това има сътрудничеството ѝ с композитора Развигор Попов, както и създаването от тях през 1976 г. на рокгрупа "Старт“ – не просто съпровождаща концертите им, а внасяща динамика и чувство за съвременност в съвместните изяви. В края на 70-те Мими Иванова и "Старт“ са "модерното явление“, а Мими е фаворизирана диско- и рок звезда и най-любимата българска певица в анкетите на Българското радио за 1979, 1980 и 1981 г.
През 80-те Мими и "Старт“ продължават да бъдат "фабрика за хитове“, а след принудителната им (по финансови съображения) раздяла през 90-те Мими Иванова се изявява без съпровождащ бенд. Тя продължава да пее любимите на три поколения хитове, създава и много нови песни, оставайки вярна на своя стил.
Потвърждение за последното е концертът ѝ "15 лалета 15 години по-късно“, състоял се на 26 април 2007 г. в Националния дворец на културата. В него изпява любими стари и съвсем нови песни. Специално за шоуто се събират, след повече от 15 години раздяла, и музикантите от група "Старт“, които застават отново зад нея с познатия рокаджийски хъс.
От дете пее и си акомпанира на акордеон, който изучава в музикална школа. През 1966 г. завършва средно музикално училище в Пловдив, специалност пеене. Първото ѝ появяване на сцена като професионална певица е през 1966 г. Първото ѝ концертно турне е през 1966 г. в Москва и Одеса, заедно с джазовия оркестър на Дом на Народната армия в Пловдив (известните по-късно като "Бели, зелени, червени“) с ръководител Веселин Николов. През 1969 г. се дипломира в полувисшия Естраден отдел на Музикалната академия в класа на Ирина Чмихова.
Още в студентските години постъпва като солистка на оркестър "София“, ръководен от Николай Куюмджиев, където нейни колеги са Паша Христова, Мария Нейкова, Борис Гуджунов и др. През периода 1971 – 1973 г. активно работи с биг бенда на Българското радио с диригент Вили Казасян. През 1972 г. е първият ѝ съвместен ангажимент с Развигор Попов, в ролята му на ръководител на оркестър "Стакато“ – събират се по повод турне в тогавашния СССР. През 1973 – 74 година Мими живее и работи в Полша, където има изяви с "Анджей и Елиза“ и "Но-то-цо“. През 1976 г. с Развигор Попов създават група "Старт“.
Първият сингъл на певицата е издаден през 1972 г. от фирма "Мелодия“ в СССР, а първият ѝ дългосвирещ албум е издаден от българската фирма "Балкантон“ през 1975 г. (пълно описание на албумите и синглите вж в "Дискография“). Не малко песни в албумите ѝ могат да се срещнат по музика на композиторката Зорница Попова, а други нейни песни са написани от композитори като Атанас Косев, Найден Андреев, Тончо Русев, Мария Ганева и други.
През 1992 г. двамата с Развигор Попов създават музикална школа по синтезатор и солфеж, в която преподават при заниманията по синтезатор. Школата, съществуваща до днес, съществува към читалище "Цанко Церковски“ на ул. "Цар Симеон“ в София.
През 2001 г. Мими Иванова прави дебют и на театрална сцена. По покана на тогавашния директор на общинския театър "Възраждане“ Мими играе Лисицата в детската постановка "Бабината питка“, редом с професионални актьори, като Мара Чапанова, Даниел Цочев, Зорница Маринкова и др. Автор на музиката към спектакъла е Развигор Попов, а режисьор – Георги Георгиев. Представлението се играе при пълна зала и през 2007 г.
Честит 79-ти рожден ден на прекрасната Мими Иванова!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2775
|предишна страница [ 1/463 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Доскоро я носеха на ръце, а днес пътува с трамвай
16:25 / 28.12.2025
Почина Брижит Бардо
12:44 / 28.12.2025
Това е най-магичната дата за брак през 2026 г.
22:40 / 27.12.2025
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места...
16:36 / 27.12.2025
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме ...
15:38 / 27.12.2025
Емблематичен сериал се завръща в българския ефир с премиерен сезо...
13:32 / 27.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS