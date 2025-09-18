Днес става на 79: Работил е като шлосер и шофьор, но цяла България го обича

© Павел Кирилов Поппандов е български актьор. Роден е на 18 септември 1946 г. в София. Завършва актьорско майсторство при професор Боян Дановски във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ (1975).



Работил е като шлосер (1962 – 1965), шофьор (1967 – 1969), в СИФ (1976 – 1990), в общински театър "Възраждане“ (от 1992). Член на СБФД (1979).



Поппандов е известен с ролите си в "Оркестър без име“, "13-та годеница на принца“, "Васко да Гама от село Рупча“ и много други.



Павел Поппандов, Георги Мамалев и Велко Кънев създават популярния проект НЛО през 80-те години (до 1997). По-късно създават и едниоменното тв предаване Клуб НЛО.



Заедно с Хайгашод Агасян, Андрей Калудов, Недялко Йорданов и Станислав Пищалов, Попандов е един от основателите на театър "Възраждане“.



Честит 79-и рожден ден!