Днес става на 72, дълги години живее извън България

© Камелия Тодорова е българска певица и киноактриса. Сред дългогодишните ѝ музикални сътрудници са Людмил Георгиев, Живко Петров, Ангел Заберски-син, Михаил Йосифов и други. Има съвместни изпълнения с групата "Мингъс Дайнасти“, Милчо Левиев, Алберт Мангелсдорф и Дон Чери. Била е в съвместна програма с изпълнители като Майлс Дейвис, Сара Вон, Били Престън и Луи Белсън.



Камелия Кирилова Тодорова е родена на 21 януари 1954 година в София. Родителите ѝ са Стойка Александрова Тодорова, певица в хоровата капела "Светослав Обретенов“, и Кирил Костов Тодоров, преводач и почитател на джаза. Дядо ѝ по бащина линия е Коста Тодоров.



В детска възраст се занимава с балет и художествена гимнастика. У тях се е говорило на френски, но в юношеска възраст Камелия решава сама да започне да учи английски език. От майка си наследява любовта към класическата музика, пластиката и спорта, а от баща си – към чуждите езици, джаза и киното[2].



Завършва Техникум по вътрешна архитектура и дървообработване (1972), следват първите ѝ изяви на сцена като актриса между 1972 и 1975 г. с експерименталната театрална трупа "4+4“ на режисьора Николай Георгиев. Там научава за певческите си способности, затова започва да взима уроци по пеене при Катя Спиридонова, а през 1975, след като затварят театър "4+4“ и не е приета във ВИТИЗ, започва да учи пеене в Естрадния отдел на Националната музикална академия при Ирина Чмихова. Завършва през 1976 г. Повлияна от пианистите Сашо Мирев и Марио Станчев, Камелия се насочва към джаза.



През 1978 г. дебютира на Втория преглед на българските джазови оркестри в зала "Универсиада“ с квинтета на Людмил Георгиев, а година по-късно печели Втора награда на конкурса за млади джаз певци в Люблин, Полша, както и специалната награда на името на Дюк Елингтън. Следват участия с награди на фестивали в Бомбай, Братислава и Варшава, рецитал на джаз фестивала в Малта и участие в шоупрограми на музикалния театър "Фридрихщатпалас“ в Берлин. На фестивала Jazz Yatra ("Джаз ятра“) в Бомбай/Мумбай поради липса на съпровождаща група, тя склонява ритмичната секция на Стан Гец да ѝ акомпанира при едно изцяло импровизирано и успешно участие.



В началото на 80-те години Камелия Тодорова заедно с бигбенда на БНР с диригент Вили Казасян записва успешни поп песни, измежду които: "Не ме гледай така, момче“, "Прошепнати мечти“ и "Да е влюбен този свят“ (последните две често са погрешно смятани съответно за "Летят последните таксита“ и "Чакам те сутрин рано“ заради встъпителните си стихове), които остават запазена марка в репертоара на певицата.



През 1980 г. излиза първата ѝ дългосвиреща плоча – "Софийски диксиленд и Камелия Тодорова“. Не след дълго предстои поредица от отличия. Към наградите си за джазови изпълнения прибавя призове от конкурси за популярна музика – Голямата награда на "Златният Орфей“ (1980 г.) за песните "Стая на релси“ (музика: Александър Бръзицов, текст: Михаил Белчев) и Maybe This Time ("Може би този път“) от филма "Кабаре“), както и Голямата награда на Международния шлагерен фестивал в Дрезден (1982 г.), на който се представя с песента Auf diesen Tag hab' ich gewartet ("Очаквах този ден“), позната в българския си вариант като "Откритие“, по музика на Александър Бръзицов и текст на Матей Стоянов.



По това време участва и в няколко успешни български филма. Играе една от главните роли в "Търновската царица“ (1981), участва и в "Монолог за прасенцето“ (1981), "Прилив на нежност“ (1983), който е спрян след заминаването ѝ от България по-късно същата година, и "Бон шанс, инспекторе!“ (1983).



На 4 и 5 юни 1982 г. е сред чуждестранните гости, взели участие в 21-вото издание на фестивала "Словенска попевка“ (в тогавашна Югославия). Печели III награда на международното жури за изпълнение на песен от словенски автор наравно с италианката Росела Каприоли.



През 1983 г. на музикален фестивал в Солун Камелия се среща с бъдещия си съпруг Майкъл Кунстман, решава да се омъжи за него и така от остров Корфу двамата заминават за Италия, като Камелия се представя под името Лилия Марани и боядисва косата си руса, за да не бъде разпозната. На 25 юли 1984 г. се раждат разнояйчните близначки на двойката: Рахел-Лилия и Мириам-Ребека.



Камелия подписва договор с музикалната компания Върджин Рекърдс (Великобритания) под артистичното име Camy Todorow (Кеми Тодоров) и през септември на 1985 г. издава първата си сингълова плоча, Bursting at the Seams, записана съвместно с барабаниста на "Куийн“, Роджър Тейлър, в студиото Mountain Studios на групата в Монтрьо, Швейцария. Едноименната 12-инчова плоча включва ремикс на песента, инструментала към нея, както и още една песен – Don't Stop It, I Like It.



Сингълът е промотиран в Германия, където на 17 април 1986 г. Камелия участва в музикалното шоу Show & Co. mit Carlo и представя песента[10]. През 1987 г. излиза следващият ѝ сингъл, Chain of Fools, който, подобно на Bursting at the Seams, е издаден на сингълова и на дългосвиреща плоча. От задната страна и на двете плочи е записана песента The Day of the Storm (On the Edge of Paradise), чийто текст е на Камелия.



След завръщането си в България през 90-те години, Камелия издава няколко студийни албума и участва в разнородни поп и джаз проекти. През 1991 г. е издаден албумът 2 Souls in 1 ("Две души в една“) от "Балкантон“, в който са включени синглите ѝ Bursting at the Seams и Chain of Fools и други песни, записани при пребиваването ѝ в Германия. Към повечето от песните са заснети видеоклипове.



През 1994 излиза албумът "Настроение“ с всичките ѝ песни, записани преди заминаването ѝ в чужбина през 80-те години. Заснет е клип към песента "Прошепнати мечти“.



През 1996 излиза "Привличане“, записан съвместно с ФСБ и издаден от музикалната компания "Маркос мюзик“. От него са екранизирани песните "Но дали…“, "Синьо“, "На колене“ и "Самота“.



През 1998 и 1999 г. заедно с Васил Петров и Стефка Оникян участва в юбилейни концерти по повод 100-годишнината от рождението на Джордж Гершуин и Дюк Елингтън, организирани от Людмил Георгиев. През 1998 г. е поканена на първото издание на Международния джаз фестивал в Банско и оттогава редовно присъства в програмата с различни музикални формации. Същата година е пуснат макси сингълът "Докосване“ с версия на английски език. Следващата година е ред на сингъла "Безкрайно“ и на теленовелата "Докосване“ с участието на Камелия и Николай Сотиров в главните роли.



Новото хилядолетие за Камелия започва с издаването през 2000 г. на албума Pearls ("Перли“), включващ джаз песни. През 2003 г. излиза следващият ѝ студиен албум – Pleasure ("Удоволствие“) и тя отбелязва своята 25-годишнина на сцената с голям концерт в Националния дворец на културата.



От 2006 г. преподава пеене и вокална техника в Нов български университет в София. На 23 февруари същата година излиза последният ѝ студиен албум – Feels Like..., който се продава със специален брой на списанието "Жената днес“. Към песента I've Got the Music in Me е заснет видеоклип.



През 2008 г. излиза сингълът As One/В едно, написан от дъщеря ѝ Рейчъл, като за българската версия на песента е заснет видеоклип. Същата година певицата е една от дванайсетте звезди в музикалното шоу за дуети с начинаещи изпълнители "Пей с мен“.



През 2010 г. записва с Любо Киров песента "Искаш ли?“, включена в албума "Любо 2010“. През май 2011 г. получава наградата "Златен век“ от Министерство на културата на България за изключителен принос в областта на българското изкуство. През август същата година се включва в кампанията за изборите на 23 октомври като кандидат за вицепрезидент в двойка с бизнесмена Димитър Куцаров.



На 9 май 2014 г. получава наградата "Ана-Мария Тонкова за БГ вдъхновение“ на Годишните музикални награди на БГ Радио.[15] На 15 септември същата година участва в реалити шоуто "Биг Брадър – Образцов дом“ по Нова телевизия.



На 21 януари 2015 г. издава сингъла "Отначало“ със заснет към него видеоклип по повод рождения си ден. На 14 и 21 юни същата година в предаването "Ателие“ по БНТ 2 и БНТ Свят в два епизода, наречени "Отначало“, тя разказва за творчеството и живота си. На 18 септември изнася концерта "Нощи в бял сатен“ на открито пред двореца "Врана“.



На 18 май 2016 г. изнася концерта "Нощи в бял сатен“ в зала 1 на НДК с участието на Националния филхармоничен хор "Светослав Обретенов“, посветен на споминалия се на 29 март същата година Александър Бръзицов, с когото записва първите песни от репертоара си през 80-те години преди заминаването си в чужбина. На концерта представя за първи път новата си песен "Красив спомен“, написана от дъщеря ѝ Рахел. Концертът е излъчен по БНТ 1 на 27 октомври същата година.



На 13 януари 2017 г. програмният директор на радио "Джаз ФМ“ Светослав Николов организира програмата "Джаз истории“, посветена на българския джаз и в която Камелия е първият гост. В интервю от четири части певицата разказва за живота и кариерата си в подробности. Месец по-късно Камелия и Живко Петров тръгват заедно на турне, наречено "Концертът“, в София, Пловдив, Варна, Шумен, Велико Търново и Габрово. Лятото двамата гостуват на джаз фестивала "Нишвил“ в Ниш, Сърбия, на 20-ото издание на джаз фестивала в Банско, както и на "Аполония“ в Созопол заедно с Орлин Павлов. На 28 и 29 декември изнася два празнични концерта в зала "България“ заедно със Софийската филхармония с диригент Славил Димитров и със специални гости Орлин Горанов и Васил Петров.



През 2018 г. е предвидено да излязат две нови песни с възможни видеоклипове към тях: представената на концерта в зала 1 на НДК през 2016 г. "Красив спомен“ и "Нежно и бавно“.



Камелия Тодорова се омъжва за Майкъл Кунстман през 1983 година и двамата се установяват в Западна Германия. От брака им се раждат две дъщери – Мириам-Ребека и Рахел-Лилия, родени на 25 юли 1984 година в Мюнхен. След завръщането си в България в началото на 90-те години Камелия включва дъщерите си в свои участия и концерти като беквокалистки, но впоследствие те сами отказват да продължат.



Мириам решава да се занимава с музикален мениджмънт, а Рахел завършва Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ със специалност поп и джаз пеене, като от 2006 година работи съвместно с диджея Страхил Велчев, познат под сценичния си псевдоним KiNK, а едва през 2012 г. издава първия си сингъл, Follow the Step, под сценичното име Рейчъл Роу (Роу е съкращение от фамилията Todorow, с която близначките са родени).



Рахел се занимава също с писане на песни и текстове – писала е както за майка си, така и за Мария Илиева, Рут Колева, Любо Киров и Сантра. Тя издава общо пет песни: Follow the Step, L Square, Тук и сега, Горещо/студено и Sparks, към които са заснети видеоклипове.



