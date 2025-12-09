ЗАРЕЖДАНЕ...
|Днес става на 63, но малцина знаят истинските му имена
През 1987 г. завършва стоматология, а след това практикува 3 г. като зъболекар в село Церово, Софийско. После става асистент в Катедрата по детска стоматология в Стоматологичния факултет на Медицински университет (София).
Със свои колеги лекари и стоматолози създава група "Медикус“ през 1987 г. (Пианистът Ники Танков учи архитектура и барабанистът Емо Мишев учи икономика). Коцето Калки прави 3 албума с групата, а след като я напуска – записва още 1 албум.
През 1996 г. Коцето Калки е един от участниците и съинициаторите на експедицията "Еверест концерт“, заедно с Теодосий Спасов и Дони. Те изнасят концерт под покрива на света – на връх Калапатар под петия базов лагер на Еверест на височина 5545 м. "Еверест концерт“ е признат за най-височинния концерт в света и е регистриран в рекордите на Гинес.
И още един рекорд на “Гинес" – 21.05.1999 г., стадион “Академик" София, 8500 деца измиват заедно зъбките си под музикален съпровод и инструкции от д-р Георгиев.
След това играе в театрални постановки, а през 2010 г. участва като актьор във филма "Мисия Лондон“. Изрича култовата реплика - "Найс, а?“.
През октомври 2015 г. Коцето Калки заема публична позиция срещу нашествието на мигранти от Близкия изток и Африка в България и Европа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
