Днес става на 63, но малцина знаят истинските му имена

© Костадин Георгиев, известен още като Коцето Калки, е български музикант и актьор. Роден е на 9 декември 1962 година.



През 1987 г. завършва стоматология, а след това практикува 3 г. като зъболекар в село Церово, Софийско. После става асистент в Катедрата по детска стоматология в Стоматологичния факултет на Медицински университет (София).



Със свои колеги лекари и стоматолози създава група "Медикус“ през 1987 г. (Пианистът Ники Танков учи архитектура и барабанистът Емо Мишев учи икономика). Коцето Калки прави 3 албума с групата, а след като я напуска – записва още 1 албум.



През 1996 г. Коцето Калки е един от участниците и съинициаторите на експедицията "Еверест концерт“, заедно с Теодосий Спасов и Дони. Те изнасят концерт под покрива на света – на връх Калапатар под петия базов лагер на Еверест на височина 5545 м. "Еверест концерт“ е признат за най-височинния концерт в света и е регистриран в рекордите на Гинес.



И още един рекорд на “Гинес" – 21.05.1999 г., стадион “Академик" София, 8500 деца измиват заедно зъбките си под музикален съпровод и инструкции от д-р Георгиев.



След това играе в театрални постановки, а през 2010 г. участва като актьор във филма "Мисия Лондон“. Изрича култовата реплика - "Найс, а?“.



През октомври 2015 г. Коцето Калки заема публична позиция срещу нашествието на мигранти от Близкия изток и Африка в България и Европа.