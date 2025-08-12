ИЗПРАТИ НОВИНА
Днес става на 53, никой не й ги дава
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:22
©
Мира Добрева е българска журналистка, телевизионна водеща. Родена е на 12 август 1972 г. в Златоград, но израства в село Старцево, Златоградско. Завършва Икономическия техникум в Смолян, а след това "Туризъм“ в Датския колеж, "Човешки ресурси“ в Университета за национално и световно стопанство и "Телевизионна журналистика“ във ФЖМК към Софийския университет "Св. Климент Охридски“.

Целият творчески път на Мира Добрева преминава в полето на телевизионната журналистика. В началото на 1996 година постъпва на работа като репортер в информационната емисия "Календар“ в току-що стартиралата Нова телевизия. Две години по-късно е поканена да стане част от екипа на култовото за времето си предаване на БНТ "Добро утро“.

Освен като репортер и редактор, скоро става водещ на рубриката "Любопитни новини“, а в някои от изданията на предаването се явява и като съводещ на Александър Авджиев. През 1999 г. Мира Добрева става част от екипа на "По света и у нас“. В следващите 4 години е репортер и водещ на кратките емисии новини. Междувременно е репортер в знаковите за БНТ предавания "Чай“, "Екип 4“, "Актуално“. Един от основните автори на репортажи за Българската Коледа.

Репортер в социалния ресор на новините, автор на поредица документални филми за деца и хора  в бедстващо положение. Водеща на десетки политически, икономически и социални събития. През 2005 г. в един от първите големи успехи на България за песенния конкурс Евровизия, с песента "Вода“,  е избрана да съобщи решението на българските съдии. 10-годишната й кариера в Дирекция "Информация“ завършва през 2007 с проекта "Това е Европа“ – телевизионно предаване по случай приемането на България за страна-членка на Европейския съюз.

През 2011 година Мира Добрева се завръща в телевизионния ефир като автор, водещ и продуцент на предаването "Отблизо с Мира“. Във формата на проекта място намират десетки документални ленти, сред които поредицата "Железните хора“ (реж. Ж. Торнев), документалните филми "Първите“ - in memoriam за Желю и Мария Желеви (реж. Ж. Торнев), "Властелини на облаците“ за климатичните промени и възможностите на човек да влияе върху времето (реж. Ж. Торнев), "Димитровград, 70 години по-късно“ – за най-младия град в България (реж. Ж. Торнев), както и задълбочени изследвания по темите за различните малцинствени групи в България и на Балканите, обособоени в рубиките "Етносите на България“, "Столетниците на България“, "Умиращите занаяти на България“ и др.

През 2018 г. участва във "Вип Брадър“. Два телевизионни сезона Мира Добрева е водеща на предаването "Питай БНТ“ на Обществената телевизия на България (2019-2021).

От септември 2021 г. тя е поканена отново за водещ и главен редактор на предаването, което е създала – "Отблизо с Мира", паралелно с това става лице на друг знаков за БНТ проект – "БНТ на 60“, в ролята на водещ и сценарист на предаването, също по Българската национална телевизия.

През 2020 г. Мира Добрева издава своята първа книга: "Столентниците – благословия или орисия“.


