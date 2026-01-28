ИЗПРАТИ НОВИНА
Днес става на 52. Почти никой не знае истинските й имена, вече е и баба
©
Лазара Златарева, по-известна като Кака Лара, е българска телевизионна водеща и актриса.

Родена е на 28 януари 1974 г. в София. Неин баща е актьорът Иван Златарев. Като дете играе в театър "Сълза и смях“. Става известна на 16 години като водеща на детското предаване "Милион и едно желания“.

През 1995 г. завършва специалност "актьорско майсторство за драматичен театър“ в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Димитрина Гюрова. Впоследствие играе в Младежкия театър и води предаване в БГ радио в продължение на четири години. Става водеща на предаването "Всички пред екрана“, което се излъчва по БНТ.

През 2010 г. двамата с Драго Драганов водят предаването "Полет над нощта“ по БНТ Сат. Лара беше един от двамата водещи на предаването "Още нещо“, което се излъчваше три години всеки делничен ден по News7. През 2016 взима участие във Vip Brother.

През 2020 г. е гост-участник в "Маскираният певец“, като се крие под маската на Пилето.

На 28 януари 1997 г. Лара се омъжва за телевизионния водещ Владимир Береану, на сватбата са облечени по дънки, кумове са семейството на Стефан Софиянски. През 1998 г. им се ражда дъщеря на име Бернарда. Към края на 2010 г. двамата се развеждат.

След това има връзка с оператора Веселин Сивков. На 30 май 2011 г. на двамата им се ражда момиченце на име Вая. През 2023 година стана баба.

Честит 52-ри рожден ден на прекрасната кака Лара!


