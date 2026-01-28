ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Днес става на 52. Почти никой не знае истинските й имена, вече е и баба
Родена е на 28 януари 1974 г. в София. Неин баща е актьорът Иван Златарев. Като дете играе в театър "Сълза и смях“. Става известна на 16 години като водеща на детското предаване "Милион и едно желания“.
През 1995 г. завършва специалност "актьорско майсторство за драматичен театър“ в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Димитрина Гюрова. Впоследствие играе в Младежкия театър и води предаване в БГ радио в продължение на четири години. Става водеща на предаването "Всички пред екрана“, което се излъчва по БНТ.
През 2010 г. двамата с Драго Драганов водят предаването "Полет над нощта“ по БНТ Сат. Лара беше един от двамата водещи на предаването "Още нещо“, което се излъчваше три години всеки делничен ден по News7. През 2016 взима участие във Vip Brother.
През 2020 г. е гост-участник в "Маскираният певец“, като се крие под маската на Пилето.
На 28 януари 1997 г. Лара се омъжва за телевизионния водещ Владимир Береану, на сватбата са облечени по дънки, кумове са семейството на Стефан Софиянски. През 1998 г. им се ражда дъщеря на име Бернарда. Към края на 2010 г. двамата се развеждат.
След това има връзка с оператора Веселин Сивков. На 30 май 2011 г. на двамата им се ражда момиченце на име Вая. През 2023 година стана баба.
Честит 52-ри рожден ден на прекрасната кака Лара!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3166
|предишна страница [ 1/528 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Карлос Насар ще кара автомобил за над 125 000 евро
11:45 / 28.01.2026
За първи път от години: Курсът на еврото скочи
08:05 / 28.01.2026
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, коят...
11:35 / 27.01.2026
Това е най-достъпният зимен курорт в България! Лифт картите са по...
13:23 / 27.01.2026
Apple: Избягвайте постоянното зареждане до 100%
10:16 / 27.01.2026
Интересен празник е днес
08:07 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS