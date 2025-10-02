Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов

© Галина Димитрова Иванова, по-известна като Кали, е българска попфолк певица. Кали е родена на 2 октомври 1975 г. в София. Артистичният псевдоним е измислен от Слави Трифонов. Талантът й е бил забелязан още когато е била 15-годишна - на сватба, когато поканената певица не е дошла и Галина е пяла вместо нея. В края на празненството приема предложението на оркестъра да стане негова солистка.



Следват многобройните им участия из страната. 18-годишна приема ангажимент за работа във Виена, където прекарва периода 1993 – 1994 г. Кали смята, че за тази година и половина се е изградила като певица. Всеки четвъртък, петък и събота пее в гръцката таверна "Сократес“ под артистичния псевдоним Ана-Мария, а през останалото време с оркестъра обикалят околностите на Виена и свирят.



Тя е една от изпълнителите, поканени за участие във възпоменателни концерти в памет на евреите, преследвани по времето на Хитлер, организирани в местността Маутхаузен. Има изява и по националната телевизия ORF2. В австрийската столица се научава да свири на китара и баглама и посещава уроци по джазпеене при композитора Александър Пантеловски.



Впечатлен от добрия контрол на гласа и импровизация с джаз ладове, показани от Кали, от името на лицензираната си школа той ѝ издава диплома за преподавател по джаз. Кали е работила за доста музикални компании, първите албуми от 1998 година са записани от "БМК“, има издаден албум от 2002 година със "Съни мюзик“, в периода 2004 до 2008 година с "Ара Мюзик“, а след това и с "Пайнер“ до 2020 година.



През 2000 година и се ражда син на име Георги. На 18 май 2009 Кали се радва на втория си син – Марк. На 9 януари 2014 г. Кали ражда третия си син, който носи името Александър В същата година певицата стана дипломиран магистър в Софийски университет "Св. Климент Охридски“.