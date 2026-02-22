ИЗПРАТИ НОВИНА
Днес става на 49, но отдавна не сме го гледали по телевизията
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:45
© Фейсбук
Алекси Сокачев работи като "Мениджър операции и телевизионно излъчване“ в УЕФА. Той е бивш български спортен журналист. Обявен е за най-добър телевизионен коментатор за 2013 г.

Роден е на 22 февруари 1977 г. в София. Журналистическата му кариера стартира от "7 дни ТВ", а първите му мачове в телевизионния ефир са двубоите за суперкупата на Испания през 1999 г. През 2000 г. се премества в БТВ. Там коментира мачовете от Шампионската лига първо в тандем с Петър Бакърджиев, а по-късно с Васил Делов. През 2003 г. Сокачев коментира финала на състезанието между Милан и Ювентус пряко от Олд Трафорд. Освен срещите от най-комерсиалния европейски клубен турнир, Алекси коментира и двубоите от Лига Европа, Серия А и Лига 1.

През 2014 г. за кратко е водещ на студио "Шампионска лига“, където заменя Красимир Минев. Коментира общо 15 финала на Шампионската лига. Известен е като привърженик на "Ливърпул и "Славия (София)“[3] През 2014 г. става още по-известен след мача от плейофите на Шампионска лига между "Лудогорец“ и "Стяуа“, след като защитникът Космин Моци спасява две дузпи и класира отбора от Разград в груповата фаза на турнира.

След като напуска БТВ, работи като "Мениджър операции и телевизионно излъчване“ в УЕФА. Организира всички мачове под егидата на УЕФА (национални отбори и от европейските клубни турнири).


