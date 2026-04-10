Людмила Орлинова Филипова е българска писателка. Внучка е на бившия министър-председател Гриша Филипов и дъщеря на най-големия му син Орлин. Родена е на 10 април 1977 година в София.

Дипломира се в УНСС и учи магистратура в Международното висше бизнес училище в Правец по програмата на американския университет "Сити Юнивърсити", Сиатъл.

Работи като специалист в областта на маркетинга, PR и медии в компаниите "SAP Bulgaria“ (маркетинг мениджър), "BDA Bulgaria“ (консултант бизнес развитие), ИТ верига "Мултирама“ (маркетинг мениджър), медицинската компания "Medimag-MS“ (търговски директор), рекламна агенция "Desiderata“ (управляващ директор), ТВ "7 дни“, ТВ "Триада“, като главен редактор на сп. "Маркетинг&Медия“. Публикува статии и анализи във в. "Монитор“, "24 часа“, "Новинар“, "Икономически живот“, сп. "Тема“, сп. "Businessweek България“ и други.

През 2004 г. е член на организационния комитет на партия "Новото време“. През 2012 г. е сред 4-те водещи на телевизионното токшоу "Високи токчета“ по bTV. Разведена е с Божидар Колев, един от собствениците на верига магазини "Технополис“, от когото има син на име Константин.

През 2006 г. прави своя дебют в прозата с романа "Анатомия на илюзиите“, в който се разказва за драматичната любов на мъж и жена от два несъвместими свята. Романът е преиздаван шест пъти. Следва "Червено злато“ (2007), трилър, в който се разследва незаконната търговия с кръвни продукти. Романът ѝ "Стъклени съдби“ (2008) е драма-трилър и представя опасната тенденция хората да поемат в ръцете си собствената си еволюция. През 2009 г. излиза романът ѝ "Мастиленият лабиринт“ – исторически трилър. Неин е и романът "Войната на буквите", по който по-късно се прави и сериал.

Романите ѝ вече са издадени на английски, руски, гръцки, турски, сръбски, а скоро и на италиански. Някои критици определят Людмила Филипова като представител на "чалга литературата“, докато други контрират, че тази комерсиално ориентирана литература има своята аудитория.

Като дете е участвала в няколко игрални филма, сред които са "Куче в чекмедже“ (1982), "Денят не си личи по заранта“ (1984) и "Търси се съпруг за мама“ (1985).