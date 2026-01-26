ИЗПРАТИ НОВИНА
Съсобственикът на две големи вериги днес става на 58, ето как прави първите пари
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:31
©
Днес рожден ден отбелязва Божидар Колев, съсобственик на “Технополис" и “Практикер" и човекът, който е вероятно един от най-добре информираните хора у нас относно новостите в света на техниката, а и за бъдещето на тази търговия.

Роден е на 26 януари 1968 година в Стара Загора. За тези, които тепърва ще се захващат с бизнес, препоръката му е да събират информация, да преценяват възможностите и да не губят фокус.

Пътят на Божидар Колев като предприемач е неразривно свързан с неговия съдружник Тодор Белчев. Дългогодишното им партньорство има дълбоки корени - родителите им са близки приятелски семейства, поради което са израснали заедно, дори са живели в един апартамент в Стара Загора.

Завършват ТУ в София и заедно започват да търсят своето място в живота, постепено изграждат основите на бизнеса и създават марката “Технополис", родена през 2001 г. Двамата са самоуки, но имат нужното дръзновение и шанса да се сблъскат с добри практики и опит, което им помага да изградят своя фирмена култура и организационна база.

Историята тръгва от Студентския град през 1991-1992 г. Божидар Колев и Тодор Белчев заедно с група приятели състуденти започват бизнеса с видеокасети под наем. Вземат пари от близки и познати. Тогава това е изгряващ бизнес и след първото студио отварят и второ. Временно имат и пицария.

През 1993 г. създават фирмата за дистрибуция на черна техника "Видеолукс" ООД. Работят като дистрибутори на еврейски, индийски, арабски търговци, през които по това време продуктите на Philips, Panassonic, Sony, Bosсh влизат в България. Във времената на хиперинфлацията и последвалата стагнация гъвкавите близкоизточни търговци се ориентират към по-доходоносен бизнес и оголват пазара. Точно тогава "Видеолукс" набира сили в търговията на едро и с две камиончета изгражда мрежа, в която включва 120 фирми с 300 малки магазинчета.

Честит 58-и рожден ден!







