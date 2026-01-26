ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Съсобственикът на две големи вериги днес става на 58, ето как прави първите пари
Роден е на 26 януари 1968 година в Стара Загора. За тези, които тепърва ще се захващат с бизнес, препоръката му е да събират информация, да преценяват възможностите и да не губят фокус.
Пътят на Божидар Колев като предприемач е неразривно свързан с неговия съдружник Тодор Белчев. Дългогодишното им партньорство има дълбоки корени - родителите им са близки приятелски семейства, поради което са израснали заедно, дори са живели в един апартамент в Стара Загора.
Завършват ТУ в София и заедно започват да търсят своето място в живота, постепено изграждат основите на бизнеса и създават марката “Технополис", родена през 2001 г. Двамата са самоуки, но имат нужното дръзновение и шанса да се сблъскат с добри практики и опит, което им помага да изградят своя фирмена култура и организационна база.
Историята тръгва от Студентския град през 1991-1992 г. Божидар Колев и Тодор Белчев заедно с група приятели състуденти започват бизнеса с видеокасети под наем. Вземат пари от близки и познати. Тогава това е изгряващ бизнес и след първото студио отварят и второ. Временно имат и пицария.
През 1993 г. създават фирмата за дистрибуция на черна техника "Видеолукс" ООД. Работят като дистрибутори на еврейски, индийски, арабски търговци, през които по това време продуктите на Philips, Panassonic, Sony, Bosсh влизат в България. Във времената на хиперинфлацията и последвалата стагнация гъвкавите близкоизточни търговци се ориентират към по-доходоносен бизнес и оголват пазара. Точно тогава "Видеолукс" набира сили в търговията на едро и с две камиончета изгражда мрежа, в която включва 120 фирми с 300 малки магазинчета.
Честит 58-и рожден ден!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Лукс и минерална баня срещу 5 евро недалеч от Пловдив
09:12 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в нед...
17:22 / 25.01.2026
Румен Радев ще живее при тъщата в центъра на София до улица "Рако...
16:24 / 25.01.2026
Мариана Попова: Не е кой знае какво и определено не сбъдва мечти,...
15:39 / 25.01.2026
Това е най-романтичното място за Свети Валентин
16:02 / 25.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
13:17 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в киното
13:56 / 24.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS