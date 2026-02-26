ЗАРЕЖДАНЕ...
Днес става на 46
От 2010 г. е в трупата на Народен театър "Иван Вазов“, където нейни роли са: Модистка в "Животът е прекрасен“ от Николай Ердман, Медицинска сестра в "Полет над кукувиче гнездо“ от Кен Киси, Жена в "Хъшове“ от Иван Вазов, Луизон в "Мнимият болен“ и Селянка в "Дон Жуан“ от Молиер, Ейлийн в "Лунатици“ от Кен Лудвиг и Голямата Фаншета в "Един безумен ден“ от Пиер дьо Бомарше.
На сцената на Народен театър "Иван Вазов“ е играла в спектаклите "Коварство и любов“, "Бурята“, "Русалка“ и "Един безумен ден“.
