ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Днес става на 46
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:15Коментари (0)682
©
Владислава Николова е родена на 26 февруари 1980 година. Завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ през 2003 г. в класа на проф. Елена Баева. Дебютира на професионална сцена в Драматичен театър-Плевен, където нейни роли са: Хариет в "Златният храм“ от Уилям Голдман, Дана в "Христина“ от Орлин Дяков, Клара във "Фортинбрас е пиян“ от Януш Гловацки, Оливия в "Дванайсета нощ“ от Уилям Шекспир, Анка в "Криворазбраната цивилизация“ от Добри Войников, Зани в "Спасителят в ръжта“ от Джером Селинджър, Сезония в "Калигула“ от Албер Камю, Кристин във "Вечеря за глупаци“ от Франсис Вебер, София Александровна в "Горски дух“ по А. П. Чехов. На сцената на Държавен пътуващ театър е Клодин в "Луда нощ по френски“ от Марк Камолети и Линда Кърууд в "Голямото надлъгване“ от Рей Куни.

От 2010 г. е в трупата на Народен театър "Иван Вазов“, където нейни роли са: Модистка в "Животът е прекрасен“ от Николай Ердман, Медицинска сестра в "Полет над кукувиче гнездо“ от Кен Киси, Жена в "Хъшове“ от Иван Вазов, Луизон в "Мнимият болен“ и Селянка в "Дон Жуан“ от Молиер, Ейлийн в "Лунатици“ от Кен Лудвиг и Голямата Фаншета в "Един безумен ден“ от Пиер дьо Бомарше.

На сцената на Народен театър "Иван Вазов“ е играла в спектаклите "Коварство и любов“, "Бурята“, "Русалка“ и "Един безумен ден“.


Още по темата: общо новини по темата: 3536
26.02.2026 Най-новото попълнение в "Ергенът" участва и в друго риалити
26.02.2026 Тежки битки за морал, власт и оцеляване, зависимости и опасни тайни в новия български сериал
26.02.2026 Тайна сватба в Холивуд?
25.02.2026 Бил Гейтс: Изневерих на жена ми с две рускини
25.02.2026 Наближава поразителната "кървава луна" - окончателната промяна е вече факт за три зодии
25.02.2026 Зрител: Никой не може да спечели "Стани богат" в българския му вариант
предишна страница [ 1/590 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Тежки битки за морал, власт и оцеляване, зависимости и опасни тай...
10:52 / 26.02.2026
Бил Гейтс: Изневерих на жена ми с две рускини
19:18 / 25.02.2026
Бил Гейтс се извини
17:17 / 25.02.2026
Зрител: Никой не може да спечели "Стани богат" в българския му ва...
16:28 / 25.02.2026
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen могат да изчезнат в познатия си в...
10:17 / 25.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да регулира даването на здравна информация онлайн
Адвокат: Бясна съм! Крайно време е държавата да се намеси и да регулира даването на здравна информация онлайн
12:32 / 25.02.2026
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Кеворкян: Възторжените й поздрави към Юксел Кадриев поне засега задоволяват нуждата й от интимност
Кеворкян: Възторжените й поздрави към Юксел Кадриев поне засега задоволяват нуждата й от интимност
12:29 / 25.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пловдив приема първия си бюджет в евро
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Скандал с тестове за онкоболни
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли действията на служебното правителство?
Да
Не, служебното трябва просто да проведе изборите, не да прави толкова назначения
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: