Днес става на 46

Владислава Николова е родена на 26 февруари 1980 година. Завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" през 2003 г. в класа на проф. Елена Баева. Дебютира на професионална сцена в Драматичен театър-Плевен, където нейни роли са: Хариет в "Златният храм" от Уилям Голдман, Дана в "Христина" от Орлин Дяков, Клара във "Фортинбрас е пиян" от Януш Гловацки, Оливия в "Дванайсета нощ" от Уилям Шекспир, Анка в "Криворазбраната цивилизация" от Добри Войников, Зани в "Спасителят в ръжта" от Джером Селинджър, Сезония в "Калигула" от Албер Камю, Кристин във "Вечеря за глупаци" от Франсис Вебер, София Александровна в "Горски дух" по А. П. Чехов. На сцената на Държавен пътуващ театър е Клодин в "Луда нощ по френски" от Марк Камолети и Линда Кърууд в "Голямото надлъгване" от Рей Куни.



От 2010 г. е в трупата на Народен театър "Иван Вазов“, където нейни роли са: Модистка в "Животът е прекрасен“ от Николай Ердман, Медицинска сестра в "Полет над кукувиче гнездо“ от Кен Киси, Жена в "Хъшове“ от Иван Вазов, Луизон в "Мнимият болен“ и Селянка в "Дон Жуан“ от Молиер, Ейлийн в "Лунатици“ от Кен Лудвиг и Голямата Фаншета в "Един безумен ден“ от Пиер дьо Бомарше.



На сцената на Народен театър "Иван Вазов“ е играла в спектаклите "Коварство и любов“, "Бурята“, "Русалка“ и "Един безумен ден“.