|Днес става на 44, известна е само с първото си име
През 2004 г. участва в реклама на "Ариана", като отваря бутилка бира с отварачка, скрита в деколтето ѝ, откъдето получава прякора "Мара Отварачката“. През 2017 г. участва във Vip Brother и доброволно напуска къщата.
Мария е родена на 13 януари 1982 г. в Стара Загора. Има по-малка сестра – Ирена, а баща им е известеният български борец Панайот Киров. Родителите им се развеждат, когато Мария е на 10 години. Учи в Музикалното училище в Стара Загора. Там свири на контрабас. Прекъсва обучението си заради токов удар, който уврежда временно пръстите ѝ.
През 2006 г. се омъжва за Димитър Андонов, от когото на 28 юли 2008 г. ражда дъщеря си Марая. През 2011 г. се развеждат. През 2015 г. се омъжва за Християн Гущеров, а през 2017 г. се развеждат.
