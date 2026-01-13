Днес става на 44, известна е само с първото си име

© Мария Панайотова Кирова-Соколова, по-известна само като Мария, е българска попфолк певица. От малка пее и е известна от предаването "Като лъвовете“ по "БНТ“, където изпълнява песента "Детелини“ от репертоара на Лили Иванова. Подписва договор с "Пайнер“ през 2000 г. и се превръща в едно от най-популярните лица на българския попфолк.



През 2004 г. участва в реклама на "Ариана", като отваря бутилка бира с отварачка, скрита в деколтето ѝ, откъдето получава прякора "Мара Отварачката“. През 2017 г. участва във Vip Brother и доброволно напуска къщата.



Мария е родена на 13 януари 1982 г. в Стара Загора. Има по-малка сестра – Ирена, а баща им е известеният български борец Панайот Киров. Родителите им се развеждат, когато Мария е на 10 години. Учи в Музикалното училище в Стара Загора. Там свири на контрабас. Прекъсва обучението си заради токов удар, който уврежда временно пръстите ѝ.



През 2006 г. се омъжва за Димитър Андонов, от когото на 28 юли 2008 г. ражда дъщеря си Марая. През 2011 г. се развеждат. През 2015 г. се омъжва за Християн Гущеров, а през 2017 г. се развеждат.