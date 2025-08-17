ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Днес става на 41, но майка й и баща й са по-известни от нея
Родена е на 17 август 1984 г. в София. Учи в Американския колеж в столицата, след което завършва висшето си образование в Лондон. Учи журналистика, театър и превод. Нейна майка е актрисата Аня Пенчева, а баща – журналистът Сашо Диков.
От 14-годишна е на телевизионния екран като водеща и репортерка. Дикова е една от ко-водещите на "Мело ТВ Мания“ по Канал 1. През 2009 – 2010 г. е водеща на предаването "Арт Трафик“ по PRO.BG. През 2009 г. участва заедно с майка си в риалити формата Vip Brother, където завършва на шесто място.
От 2 март 2013 г. до излизането си по майчинство на 2 март 2019 г. е водеща на предаването "Cool...T“ по Би Ти Ви. През септември 2021 г. се завръща на екран след двете си майчинства като водеща на "Тази неделя“, отново по Би Ти Ви.
Журналистическата работа я отвежда в домовете на Монсерат Кабайе, Андреа Бочели, Ерос Рамацоти. Провежда интервюта и с други международни знаменистости като Мел Гибсън, Лейди Гага, Том Джоунс, Куийн и Адам Ламбърт, както и с известни българи като Леда Милева и Петко Бочаров.
През април 2018 г. повежда информационната кампания за репродуктивно здраве, която цели да насочи вниманието на младите жени към ранната превенция на проблеми в тази област, като например намаляване на яйчников резерв и други.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 899
|предишна страница [ 1/150 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Голямо щастие в Пловдив за две известни наши певици
10:40 / 17.08.2025
Родена е в Русия, но става известна в България с друго име
09:39 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
Тази уникална българка днес навърши 87 години
18:11 / 16.08.2025
Д-р Неделя Щонова веща по всички теми, сега пак се изказа многосл...
18:35 / 16.08.2025
Неочаквана изненада през лятото за една зодия
14:45 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS