Днес става на 36, виждали сте я по телевизията

© Евгения Джаферович, която всички познаваме като инфлуенсър, гримьор и участник в "Игри на волята“, днес навършва 36 години. Тя е родена на 29 септември 1989 г.



Половинката на бившия футболист Ваня Джеферович е горда майка на две пораснали деца, има собствена марка аксесоари за грим и заведение, в което предлагат балканска кухня.



Като бивш състезател по плуване Жени, както всички я наричат, поддържа перфектна физическа форма и изумява със способността си да преобразява като гримьор в няколко сезона на "Като две капки вода“.