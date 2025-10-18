ИЗПРАТИ НОВИНА
Днес стана на 65
Днес стана на 65
©
Жан-Клод Камий Франсоа Ван Варенберг, по-известен като Жан-Клод Ван Дам, е белгийски актьор, майстор по бойни изкуства, филмов производител и боен хореограф, който е известен с екшън филмите си, от които най-известни са "Ченге във времето“ и "Универсален войник“. Неговият белгийски произход и специфичната му физика, му дават и прякора Мускулите от Брюксел.

Той е от поколението филмови герои, които въплъщават типичния филмов екшън герой, също като Силвестър Сталоун, Арнолд Шварценегер, Долф Лундгрен, Уесли Снайпс, Чарлс Бронсън, Чък Норис и Стивън Сегал. Добре познат е със своята мускулеста фигура. В най-добрата си форма Ван Дам е висок 177 см.

Ван Дам е роден в Синт Агата - Берхем (Брюксел), Белгия на 18 октомври 1960 г. Син е на Елиана и Еужин ван Варенберг – счетоводител и собственик на магазин за цветя. Започва да се занимава с бойни изкуства когато е на десет години като е привлечен към шо-то-кан стила от баща си.

Ван Дам се е женил пет пъти, в това число два пъти за настоящата му съпруга (която е състезател по бодибилдинг и фитнес) Гладис Португес. Има три деца: Кристофър ван Варенберг, роден през 1987 г., Биянка, родена през 1990 г. и Никълъс, роден през 1995 г.

Във филма "Двоен удар“ Ван Дам играе ролите на Алекс и Чад Вагнер, двама братя, които се борят, за да отмъстят за смъртта на родителите си. Филмът затвърждава вече познатия на публиката от филма "Кървав спорт“ образ на актьора като специалист по бойни изкуства. След това участва с Долф Лундгрен (негов противник) в екшън филма "Универсален войник“ (1992 г.). В САЩ филма събира приходи в размер на 36 299 898 долара, а успехът му извън страната е още по-голям – над 65 млн. долара, или доста над скромния му бюджет от 20 млн. долара.

След това Ван Дам участва в "Без изход“ (1993), "Трудна мишена“ (1993) и "Ченге във времето“ (1994). Последният филм е с огромен успех и надхвърля 100 милиона долара приходи от целия свят. В него Ван Дам играе ченге, пътуващо във времето, което се опитва да предотврати смъртта на жена си. Това остава и филмът на Ван Дам с най-големи приходи.

След ролята му в хладно приетия "Уличен боец“, неговите проекти бележат спад в боксофис класациите. "Търсенето“ (1996), който самият той режисира, "Максимален риск“ (1996) и "Двойна комбина“ (1997) събират общо по-малко от 50 милиона долара.

Ван Дам за кратко работи и с режисьора Джон Мактиърнън за филма "Хищникът“ като извънземния, преди да бъде заменен от Кевин Питър Хол.


Статистика: