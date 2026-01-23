Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име

© Андреа е българска попфолк и поп изпълнителка. Родена е като Теодора Руменова Андреева на 23 януари 1987 година в София. През 2006 г. завършва средното си образование в Първа частна английска гимназия "Уилям Шекспир“, а докато е ученичка, в продължение на 11 години учи на немски език в "Гьоте-институт“.



Андреа дебютира на музикалната сцена през юни 2006 година със записания и издаден от самата нея попфолк сингъл "Като непознат“, последван от видеоклип на песента.



Малко след това тя подписва договор с водещата българска продуцентска компания за попфолк музика "Пайнер“ и в края на годината излиза видеоклип към песента "Не съм такава“, кавър версия на песен на сръбската певица Лепа Брена.