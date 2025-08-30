Днес "остаря" с още една година, но пък жена му още не е навършила 30

© Александър Георгиев Кадиев, известен още като Сашо Кадиев, е български актьор и телевизионен водещ. Роден на 30 август 1983 г. в София. Син е на актрисата Катерина Евро и Георги Кадиев.



Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ при професор Стефан Данаилов през 2008 г. Участва в постановките "Укротяване на опърничавата“, "Великолепния рогоносец“, "Красотата спи“, "Горката Франция“, "Скъперникът“, "Посещението на старата дама“ и други. Става по-известен с ролята си на Пламен в сериала "Стъклен дом“.



От 2012 г. е водещ на предаването "Преди обед“ по bTV заедно с Десислава Стоянова. През 2015 г. (сезон 4) е водещ на риалити шоуто "България търси талант“ по bTV заедно с актрисата, телевизионна водеща и модел Мария Силвестър. През 2019 г. (сезон 6) и 2021 г. (сезон 7) води шоуто с Даниел Петканов.



През 2014 г. печели наградата "Икар“ на Съюза на артистите в България "за поддържаща мъжка роля“, за ролята на Клеант в "Скъперникът“.



През октомври 2019 г. в кината дебютира комедийният филм "Завръщане“, където Кадиев изпълнява ролята на Ангел Дамянов.



В 2021 година като водещ в предаването "Преди обед“ Кадиев прави скандални изявления, които са характеризирани като проява на расизъм и трансфобия. След протестно писмо Кадиев се извинява публично. На 21 юли 2023 г. Кадиев напуска предаването "Преди обед“.



От 1 януари 2024 г. е водещ на забавното куиз шоу "Кой да знае?“ по bTV. През пролетта е един от двамата капитани в телевизионната игра "Аз обичам България“.



Миналата година се ожени за 15 години по-малката от него Ивелина Чоева. Честит 42-ри рожден ден на Сашо Кадиев!