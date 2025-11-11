ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Днес навършва Христова възраст
Повече от десет години е част от детската вокална група "Бон-Бон". Озвучава герои на анимационния филми "Тарзан 2“ и американския игрален филм "Котката с шапката“.
Участва в рекламни клипове и е била вокал на група SouthWick, както и артист–изпълнител в Deep Zone Project. През 2016 г. участва в предаването на Нова телевизия "Като две капки вода“.
Участва в театрални постановки, като от 2012 г. изпълнява главната роля (Шарлота) в представлението на Театър "София“ – "Скачай“ (от Здрава Каменова, режисьор Калин Ангелов), където показва както актьорски така и певчески умения. Участва също и в "Саломе“ в Театър "Българска армия“ с режисьор Диана Добрева (премиерата е през 2017 г.). От 2018 г. играе в "Един безумен ден“, режисьор Михаил Петров. През 2016 г. се снима в клипа към песента "Бягай" на Слави Трифонов и Ку-Ку Бенд.
Добива популярност около сериала на bTV "Революция Z“, където играе една от главните роли - на Ани, като вокалистка на едноименната музикална група. Изпълнява главна роля и в сериала на БНТ и "Мирамар Филм" "Порталът" (2021 г.). През 2019 г. се омъжва за Галин Рангелов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2158
|предишна страница [ 1/360 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Настъпи Ретроградният Меркурий: Ще се отрази силно на 5 зодии
17:08 / 10.11.2025
Честито на Боряна Дукова!
16:39 / 10.11.2025
Суров, току-що обран или леко запечен, той е част от ежедневието ...
19:23 / 10.11.2025
Връхлита ни силна магнитна буря
15:21 / 10.11.2025
Обявиха нови групи за Midalidare Rock In The Wine Valley
12:15 / 10.11.2025
Български експерт: Спрете с тази "мъжка" и "женска" енергия
22:03 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS