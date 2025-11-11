Днес навършва Христова възраст

© Джулия Бочева е българска актриса и певица. Родена е в София на 11 ноември 1992 г. Завършва Национално музикално училище "Любомир Пипков“, където изучава активно пиано и виола, следва в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Стефан Данаилов и през 2017 г. се дипломира със специалност Актьорство за драматичен театър, но в класа на проф. Пламен Марков.



Повече от десет години е част от детската вокална група "Бон-Бон". Озвучава герои на анимационния филми "Тарзан 2“ и американския игрален филм "Котката с шапката“.



Участва в рекламни клипове и е била вокал на група SouthWick, както и артист–изпълнител в Deep Zone Project. През 2016 г. участва в предаването на Нова телевизия "Като две капки вода“.



Участва в театрални постановки, като от 2012 г. изпълнява главната роля (Шарлота) в представлението на Театър "София“ – "Скачай“ (от Здрава Каменова, режисьор Калин Ангелов), където показва както актьорски така и певчески умения. Участва също и в "Саломе“ в Театър "Българска армия“ с режисьор Диана Добрева (премиерата е през 2017 г.). От 2018 г. играе в "Един безумен ден“, режисьор Михаил Петров. През 2016 г. се снима в клипа към песента "Бягай" на Слави Трифонов и Ку-Ку Бенд.



Добива популярност около сериала на bTV "Революция Z“, където играе една от главните роли - на Ани, като вокалистка на едноименната музикална група. Изпълнява главна роля и в сериала на БНТ и "Мирамар Филм" "Порталът" (2021 г.). През 2019 г. се омъжва за Галин Рангелов.