ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Днес навършва 61 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:02Коментари (0)332
©
Бетина Славчева Жотева е български журналист, телевизионен водещ, член на Съвета за електронни медии (мандат 2016 – 2022 година), назначена от квотата на президента Росен Плевнелиев. От май 2020 г. до април 2022 г. е председател на СЕМ.

Родена е в Перник на 28 октомври 1964 г. в семейството на волейболиста Славчо Жотев и учителката по литература Людмила Антонова.

Била е омъжена за Огнян Чампоев, дипломат и служител от МВнР, впоследствие установен и обявен като секретен сътрудник на Държавна сигурност.

Магистър е по философия и философски науки от Софийския университет "Св. Климент Охридски“. Бакалавърска степен получава от Държавния университет в Будапеща. Владее свободно пет езика – освен родния си също английски, руски, френски и испански. Ползва унгарски.


Още по темата: общо новини по темата: 1985
28.10.2025 БГ звезди си махат тунинга
28.10.2025 Раздяла в "Ергенът", те двамата приключиха
28.10.2025 Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
28.10.2025 Скандал разтресе семейството на Дони и Нети
28.10.2025 Нов звезден годеж
27.10.2025 Жалко за Ина Славчева
предишна страница [ 1/331 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струвах...
09:37 / 28.10.2025
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секр...
09:06 / 28.10.2025
Оксана Желяпова: Искам да поздравя всички бесарабски българи по с...
09:02 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Изтекоха над 180 милиона акаунта и пароли, включително от Gmail
07:55 / 28.10.2025
Вселената носи важни послания за 4 зодии
08:10 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Замърсиха реките Юговска и Чепеларска
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
Купа на България сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: