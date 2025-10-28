ЗАРЕЖДАНЕ...
|Днес навършва 61 години
Родена е в Перник на 28 октомври 1964 г. в семейството на волейболиста Славчо Жотев и учителката по литература Людмила Антонова.
Била е омъжена за Огнян Чампоев, дипломат и служител от МВнР, впоследствие установен и обявен като секретен сътрудник на Държавна сигурност.
Магистър е по философия и философски науки от Софийския университет "Св. Климент Охридски“. Бакалавърска степен получава от Държавния университет в Будапеща. Владее свободно пет езика – освен родния си също английски, руски, френски и испански. Ползва унгарски.
