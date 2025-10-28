Днес навършва 61 години

© Бетина Славчева Жотева е български журналист, телевизионен водещ, член на Съвета за електронни медии (мандат 2016 – 2022 година), назначена от квотата на президента Росен Плевнелиев. От май 2020 г. до април 2022 г. е председател на СЕМ.



Родена е в Перник на 28 октомври 1964 г. в семейството на волейболиста Славчо Жотев и учителката по литература Людмила Антонова.



Била е омъжена за Огнян Чампоев, дипломат и служител от МВнР, впоследствие установен и обявен като секретен сътрудник на Държавна сигурност.



Магистър е по философия и философски науки от Софийския университет "Св. Климент Охридски“. Бакалавърска степен получава от Държавния университет в Будапеща. Владее свободно пет езика – освен родния си също английски, руски, френски и испански. Ползва унгарски.