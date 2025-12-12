Диона сподели за проблеми със здравето

© Диона притесни последователите си в Инстаграм, след като публикува снимка от леглото и откровено призна, че се намира в тежко здравословно състояние. На кадъра певицата изглежда изтощена, а към снимката добави тревожен текст.



"Как ще снимам утре с температура, кашлица и запушен нос. Пожелайте ми късмет!", написа тя, като думите ѝ веднага предизвикаха вълна от реакции.



Феновете ѝ побързаха да я засипят с пожелания за бързо възстановяване и подкрепа, а мнозина изразиха притеснение дали певицата няма да рискува здравето си заради професионалните ангажименти.



Не е ясно какъв точно е проектът, за който Диона трябва да снима, но по всичко личи, че графикът ѝ е изключително натоварен, пишат от Блиц. Снимката от леглото подсказва, че въпреки неразположението си, тя не възнамерява да отменя плановете си.