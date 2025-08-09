ЗАРЕЖДАНЕ...
|Диди иска да се завърне
През юли рапърът бе признат за виновен по две обвинения за склоняване към проституция. В момента той очаква своята присъда.
"Мисля, че той иска да излезе от затвора и да изгради наново своята връзка със своите седем деца като грижовен родител. Той също така иска да се грижи за майка си", коментира адвокатът му.
"Диди винаги ще иска да прави нещо предизвикателно, което същевременно да изисква от него", разказа още той.
