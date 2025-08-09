Диди иска да се завърне

© Рапърът Шон "Диди" Комбс иска да се завърне на сцената, след като излезе от затвора. Това заяви неговият адвокат Марк Агнифило в интервю за CBS News.



През юли рапърът бе признат за виновен по две обвинения за склоняване към проституция. В момента той очаква своята присъда.



"Мисля, че той иска да излезе от затвора и да изгради наново своята връзка със своите седем деца като грижовен родител. Той също така иска да се грижи за майка си", коментира адвокатът му.



"Диди винаги ще иска да прави нещо предизвикателно, което същевременно да изисква от него", разказа още той.