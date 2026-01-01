Диана Димитрова събра погледите с предизвикателна снимка

© Facebook Диана Димитрова привлече отново вниманието в социалните мрежи към себе си. Актрисата пусна доста предизвикателен кадър, на който тя е повече от секси. На него се вижда, че тя е в предизвикателна поза и още по предизвикателно облекло.



"Соцархитектура, замислена без фантазия. Компенсирам", написа тя под предизвикателния ѝ пост.



Разбира се, за кратко време кадърът събра множество коментари и реакции от последователите на Диана.