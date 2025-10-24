© bTV След малко повече от една година отсъствие от тв екрана Деси Стоянова отново седна на дивана на "Преди обед". Този път обаче на срещуположната страна не като водеща, а като гост. Тя успя да направи приятел разговор с водещия Петър Дочев.



"Хиляди пъти съм била в "Преди обед" като водещ, но днес за първи път бях в ролята на госта. Моя грижа бяха не въпросите, а отговорите.



С Петър Дочев си говорихме за настоящето, малко за миналото и разбира се, за бъдещето. Аз добре помня миналото, щастлива съм с настоящето си и гледам напред към това, което ми предстои – да изнеса първата си мотивационна лекция, в която споделям за най-важния коз, с който разполагаме в общуването си с околните.



Стана дума, разбира се, и за доверието и предателството – не само в Traitors: Игра на предатели, но и в живота", написа Стоянова в социалната мрежа Фейсбук.



Междувременно по време на разговора тя разкри за огромно разочарование, причинено от човек, на когото е имала безрезервно доверие:



"Към този човек съм била безкрайно лоялна много години, но се оказа, че този човек е безкрайно недостоен за това доверие. Той е способен да те гледа в очите и да те лъже, да ти казва едно в лицето и съвсем друго в гърба, да изглежда доброжелателен, а всъщност въобще да не се интересува от нищо друго освен от собствения си интерес. Единственото хубаво е, че той ми беше в работната среда, а не в личната", обясни бившата водеща, без да назовава името на въпросния човек.



