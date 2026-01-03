ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Деси Стоянова: "Преди обед" ми даде много, но за мен това е вече затворена страница. Настоящата работа ми носи много удовлетворение и гледам напред
С над 25 години опит в журналистиката, 17 от които в bTV, Стоянова е категорична: работата на журналиста не е да бъде удобен. Напротив – тя изисква критичност, настойчивост и готовност да се задават неудобни въпроси.
"Да осветяваш нередностите, да биеш камбаната и да изискваш отговори – това е професионалният компас на журналистиката“, подчертава тя.
Според нея отстраняването на критични журналисти от националния ефир не е изолиран случай, а тревожна тенденция. Последният подобен пример – уволнението на Мария Цънцарова – е ясен сигнал към всички, които все още се опитват да си вършат работата професионално.
"Опитът задаването на неудобни въпроси да бъде представяно като политическа пристрастност е изключително опасен“, казва Стоянова и допълва, че подобни действия подкопават самата същност на свободата на словото.
Журналистката е критична и към масовото неразбиране какво означава "баланс“ в медиите. По думите ѝ задължението на журналиста не е механично да препредава противоположни мнения, а да търси истината и да съобщава фактите. "С понятието ‘баланс’ често се злоупотребява. Истината не е въпрос на равни минути ефир“, предупреждава тя.
По отношение на протестите Стоянова вижда надежда, но и сериозни рискове. Според нея гражданската енергия може да бъде начало на промяна само ако бъде последвана от активност на изборите и осъзнат избор. В противен случай обществото рискува отново да изпадне в апатията на "нищо не зависи от нас“.
"Всеки от нас може да направи нещо просто – да не мълчи, когато вижда безобразия, и да гласува“, посочва тя. По думите ѝ без работеща съдебна система и медии, които изпълняват ролята си, реална промяна е невъзможна.
Десислава Стоянова не говори за "добри“ и "лоши“ в политиката, а за правила, които трябва да важат за всички. "Ако си корумпиран – да бъдеш осъден. Ако лъжеш – да понесеш политическата цена“, казва тя, дори и това днес да звучи наивно.
След раздялата си с телевизионния ефир Стоянова не изпитва носталгия.
"Преди обед" ми е дал много и аз съм дала всичко от себе си, за да си върша добре работата като водещ, но това е затворена страница. Настоящата ми работа ми носи много удовлетворение, чувствам се пълноценна и гледам напред. Харесва ми да предавам нататък опита си и да виждам реални резултати“, споделя тя.
Работата и децата са двата основни стълба в живота ѝ. Самоопределя се като "осъзнат работохолик и реформирал се перфекционист“ – човек, който вярва, че високите стандарти имат смисъл, стига да не водят до изгаряне.
"Има крехка светлина в края на тунела“, признава Стоянова. Най-голямата опасност обаче остава старата – обществото отново да заспи с убеждението, че нищо не може да се промени.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2845
|предишна страница [ 1/475 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Златимир Йочев: Разделям се със сутрешния блок на bTV
13:51 / 03.01.2026
Защо не бива да слагаме горещи тигани, тенджери и части от еър фр...
17:06 / 02.01.2026
Доста известна и жена на още по-известен поема "Преди обед"?
17:35 / 01.01.2026
Nova телевизия вече с нова визия
16:47 / 01.01.2026
След като я уволниха, Цънцарова влиза в политиката
13:03 / 01.01.2026
Женско поле е име от миналото на емблематичен български град, на ...
08:30 / 01.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS