Деси Стоянова: "Преди обед" ми даде много, но за мен това е вече затворена страница. Настоящата работа ми носи много удовлетворение и гледам напред
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:25
Промяната в едно общество не започва с лозунги, а с лична отговорност. С това убеждение журналистката Десислава Стоянова коментира в интервю за "Дойче Веле" състоянието на българските медии, протестите и усещането за безнаказаност, което от години подкопава доверието в институциите.

С над 25 години опит в журналистиката, 17 от които в bTV, Стоянова е категорична: работата на журналиста не е да бъде удобен. Напротив – тя изисква критичност, настойчивост и готовност да се задават неудобни въпроси.

"Да осветяваш нередностите, да биеш камбаната и да изискваш отговори – това е професионалният компас на журналистиката“, подчертава тя.

Според нея отстраняването на критични журналисти от националния ефир не е изолиран случай, а тревожна тенденция. Последният подобен пример – уволнението на Мария Цънцарова – е ясен сигнал към всички, които все още се опитват да си вършат работата професионално.

"Опитът задаването на неудобни въпроси да бъде представяно като политическа пристрастност е изключително опасен“, казва Стоянова и допълва, че подобни действия подкопават самата същност на свободата на словото.

Журналистката е критична и към масовото неразбиране какво означава "баланс“ в медиите. По думите ѝ задължението на журналиста не е механично да препредава противоположни мнения, а да търси истината и да съобщава фактите. "С понятието ‘баланс’ често се злоупотребява. Истината не е въпрос на равни минути ефир“, предупреждава тя.

По отношение на протестите Стоянова вижда надежда, но и сериозни рискове. Според нея гражданската енергия може да бъде начало на промяна само ако бъде последвана от активност на изборите и осъзнат избор. В противен случай обществото рискува отново да изпадне в апатията на "нищо не зависи от нас“.

"Всеки от нас може да направи нещо просто – да не мълчи, когато вижда безобразия, и да гласува“, посочва тя. По думите ѝ без работеща съдебна система и медии, които изпълняват ролята си, реална промяна е невъзможна.

Десислава Стоянова не говори за "добри“ и "лоши“ в политиката, а за правила, които трябва да важат за всички. "Ако си корумпиран – да бъдеш осъден. Ако лъжеш – да понесеш политическата цена“, казва тя, дори и това днес да звучи наивно.

След раздялата си с телевизионния ефир Стоянова не изпитва носталгия.

"Преди обед" ми е дал много и аз съм дала всичко от себе си, за да си върша добре работата като водещ, но това е затворена страница. Настоящата ми работа ми носи много удовлетворение, чувствам се пълноценна и гледам напред. Харесва ми да предавам нататък опита си и да виждам реални резултати“, споделя тя.

Работата и децата са двата основни стълба в живота ѝ. Самоопределя се като "осъзнат работохолик и реформирал се перфекционист“ – човек, който вярва, че високите стандарти имат смисъл, стига да не водят до изгаряне.

"Има крехка светлина в края на тунела“, признава Стоянова. Най-голямата опасност обаче остава старата – обществото отново да заспи с убеждението, че нищо не може да се промени.


