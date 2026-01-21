ЗАРЕЖДАНЕ...
|Деси Слава се завръща в Америка за нов старт
"С голямо съжаление ви съобщавам, че днес не успях да се кача на самолета за Америка – написа в социалните мрежи тогава певицата. – Преди години имах забрана за влизане в САЩ, която чрез адвокат бе премахната през 2016. Оказа се обаче, че съществуват промени точно за този тип забрана и всеки път, когато желая да пътувам до Америка, трябва да искам специално разрешение и положително минато интервю за работна виза.“
Известно е, че по време на първото си турне отвъд океана Деси Слава изживя бурна любов с българския емигрант Михаил през 2000 година и от връзката им е големият й син Майки. Отношенията на певицата и бизнесмена обаче бяха сложни и двамата се разделиха.
Сега, след като всички спънки са в миналото, Деси Слава ще е на американска земя и стартът на музикалната й обиколка ще бъде даден на 27 януари в Лас Вегас. Турнето ще мине през Сан Франциско и Сиатъл, а най-големият концерт ще е в Чикаго на 7 февруари. Последната изява на сцена пък ще е на 8 февруари в Нейпълс.
За Деси Слава 2026 година е изключително специална, тъй като празнува три десетилетия от качването си на професионална сцена. Тя е подготвила много изненади за своите почитатели, но все още пази голяма част от тях в тайна.
