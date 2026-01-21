ИЗПРАТИ НОВИНА
Деси Слава се завръща в Америка за нов старт
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:05
© Инстаграм
Деси Слава вече стяга куфарите за турнето си в Америка. След много спънки певицата най-после ще осъществи музикалната си обиколка отвъд океана, пише "Филтър". През 2024 година турнето й бе прекратено заради здравословен проблем. Тогава бе съобщено, че изпълнителката е имала бъбречна криза, а и се сблъскала с доста организационни неуредици. През 2016 година пък тя изобщо не беше допусната в САЩ, а през 2020 даже не се качи на самолета, за да лети до там.

"С голямо съжаление ви съобщавам, че днес не успях да се кача на самолета за Америка – написа в социалните мрежи тогава певицата. – Преди години имах забрана за влизане в САЩ, която чрез адвокат бе премахната през 2016. Оказа се обаче, че съществуват промени точно за този тип забрана и всеки път, когато желая да пътувам до Америка, трябва да искам специално разрешение и положително минато интервю за работна виза.“

Известно е, че по време на първото си турне отвъд океана Деси Слава изживя бурна любов с българския емигрант Михаил през 2000 година и от връзката им е големият й син Майки. Отношенията на певицата и бизнесмена обаче бяха сложни и двамата се разделиха.

Сега, след като всички спънки са в миналото, Деси Слава ще е на американска земя и стартът на музикалната й обиколка ще бъде даден на 27 януари в Лас Вегас. Турнето ще мине през Сан Франциско и Сиатъл, а най-големият концерт ще е в Чикаго на 7 февруари. Последната изява на сцена пък ще е на 8 февруари в Нейпълс.

За Деси Слава 2026 година е изключително специална, тъй като празнува три десетилетия от качването си на професионална сцена. Тя е подготвила много изненади за своите почитатели, но все още пази голяма част от тях в тайна.


