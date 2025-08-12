ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Деси Слава се завръща да живее в Пловдив
Това обяви тя пред пълния Античен театър, където направи фолклорен концерт. Деси Слава сподели от сцената, че е живяла 10 години в Пловдив, но после се преместила в София.
Концертът й в Античния театър е под мотото "България в душата ми!“. Името на турнето е песен, която се роди на един дъх, споделя Деси Слава.
"Тя е за всички българи, които са далеч от родината, но пазят спомена за нея в душите и сърцата си... Вярвам, че България е духовен център за целия свят, тук енергията е някак различна... Във времена на войни, кризи, полюсни мнения и разединение трябва да бъдем по-обединени от всякога! Българският народ е преминал през много трудности и именно нашата музика и традиции са успявали да съхранят духа ни и да пазят спомена за нашите велики дела... Когато човек не знае накъде да поеме, има един верен път - да се завърне към корените си... там, където е мястото му... там, където е душата му!“, казва изпълнителката в публикация в социалната мрежа.
На концерта участие взеха и други музикални звезди, като една от тях беше нейната леля - Мими Иванова. В профила си в социалната мрежа любимата на Развигор Попов написа специална публикация след концерта на своята племенница. В нея тя заяви, че е горда с Деси Слава, и допълни, че се е сбъднала нейна мечта, а именно да има самостоятелен концерт с български фолклор в Античния театър, пише "Телеграф".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 833
|
|предишна страница [ 1/139 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова
16:54 / 12.08.2025
Днес става на 53, никой не й ги дава
12:22 / 12.08.2025
Удря ни силна магнитна буря
09:51 / 12.08.2025
Уредите у дома, които консумират ток, дори когато са изключени
09:54 / 12.08.2025
Кмет се ожени тайно, направи грандиозна сватба
08:30 / 12.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS