Деси Банова с един удар унищожи хорската злоба

© Журналистката и водеща Деси Банова - Плевнелиева затвори хорски усти с един удар. Повод за реакцията ѝ бе слухът, че се е разделила с бившия президент на България - Росен Плевнелиев. Според мълвата тя дори е напуснала къщата, в която живеят и е взела децата.



"Любов и светлина", написа Деси на снимката, която публикува във фейсбук. На нея се вижда, че двамата с мъжа ѝ се държат за ръце и са повече от щастливи.



И за двамата това е втори брак. Те се ожениха през 2018 г. и имат общ син - Йоан, от предишните си връзки Плевнелиев има двама синове, а тя - дъщеря.