ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Деси Банова дава колосална сума за фризьор всеки месец
Те разкриват, че Банова е редовен клиент на един от най-луксозните салони в столичния квартал "Лозенец“, където всяко посещение й струва близо 500 лв. Деси ходи в салона веднъж седмично, което означава, че само грижата за прическата й възлиза на около 2000 лв. месечно. В сметката не влизат други разкрасителни процедури, като маникюр, педикюр, козметик, масажи и др" които също се предлагат на място.
Според клиентки на същия салон сумата от 500 лв. на седмица не е стандартна, а е само за клиенти, на които се прилагат ексклузивни и висок клас продукти, внасяни специално от чужбина. В случая с Банова козметиката, използвана за нейната коса, е от нова марка, която е хит в Холивуд и се използва в елитни салони в Лос Анджелис и Ню Йорк. Продуктите са предназначени за специфичен тип коса -руса, къдрава, много суха и чуплива. Всяка процедура включва няколко стъпки - измиване с щадящ шампоан, хидратираща маска, ампула за възстановяване, специален серум, както и професионално оформяне със специална сешоарна техника.
"Не е като да ти измият косата в кварталния салон. При нея грижата е професионална и отнема по 2 часа. Косата й е трудна за поддръжка-дълга, чуплива и изисква много хидратация. Нормално е да и струва толкова“, коментира клиентка на същия салон.
Други редовни посетители на обекта твърдят, че сред клиентелата му се забелязват популярни фолк-певици и съпруги на бизнесмени. Салонът е известен с дискретността си, но в социалните мрежи вече масово се обсъжда присъствието на Банова в него. В няколко фейсбукгрупи, посветени на грижа за коса и козметика, потребителки споделят впечатления и коментират цените.
"Видях я в салона в "Лозенец“, изглеждаше страхотно, но 500 лв. за прическа си е лудост“, пише дама в една от групите. "Ако можех, и аз бих дала толкова, косата й винаги е блестяща и добре оформена. Има стил и не пести пари за визията си“, контрира друга. "Деси е от малкото жени у нас, които изглеждат като истинска ВИП дама - елегантна, премерена, винаги в тон с модата“, гласи друг коментар, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1063
|
|предишна страница [ 1/178 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Нова скандална водеща в "Преди обед", Зейнеб и Франциска - аут
09:43 / 01.09.2025
Над 400 евро само за ферибот, дори и гърците вече изоставят собст...
09:13 / 01.09.2025
Човекът, който започна най-опустошителната война в историята на ч...
08:58 / 01.09.2025
Родена е на днешния ден преди 69 години, никой не знае цялото й и...
08:32 / 01.09.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същ...
20:23 / 31.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS