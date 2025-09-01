ИЗПРАТИ НОВИНА
Деси Банова дава колосална сума за фризьор всеки месец
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:52
©
Съпругата на бившия президент Росен Плевнелиев-Деси Банова, е сред най-обгрижваните и поддържани дами в родния хайлайф. Бившата синоптичка, която сега има авторска рубрика по Нова тв, дава внушителна сума всеки месец, за да изглежда безупречно. Само за косата си блондинката отделя над 2000 лв. месечно, коментират коафьори.

Те разкриват, че Банова е редовен клиент на един от най-луксозните салони в столичния квартал "Лозенец“, където всяко посещение й струва близо 500 лв. Деси ходи в салона веднъж седмично, което означава, че само грижата за прическата й възлиза на около 2000 лв. месечно. В сметката не влизат други разкрасителни процедури, като маникюр, педикюр, козметик, масажи и др" които също се предлагат на място.

Според клиентки на същия салон сумата от 500 лв. на седмица не е стандартна, а е само за клиенти, на които се прилагат ексклузивни и висок клас продукти, внасяни специално от чужбина. В случая с Банова козметиката, използвана за нейната коса, е от нова марка, която е хит в Холивуд и се използва в елитни салони в Лос Анджелис и Ню Йорк. Продуктите са предназначени за специфичен тип коса -руса, къдрава, много суха и чуплива. Всяка процедура включва няколко стъпки - измиване с щадящ шампоан, хидратираща маска, ампула за възстановяване, специален серум, както и професионално оформяне със специална сешоарна техника.

"Не е като да ти измият косата в кварталния салон. При нея грижата е професионална и отнема по 2 часа. Косата й е трудна за поддръжка-дълга, чуплива и изисква много хидратация. Нормално е да и струва толкова“, коментира клиентка на същия салон.

Други редовни посетители на обекта твърдят, че сред клиентелата му се забелязват популярни фолк-певици и съпруги на бизнесмени. Салонът е известен с дискретността си, но в социалните мрежи вече масово се обсъжда присъствието на Банова в него. В няколко фейсбукгрупи, посветени на грижа за коса и козметика, потребителки споделят впечатления и коментират цените.

"Видях я в салона в "Лозенец“, изглеждаше страхотно, но 500 лв. за прическа си е лудост“, пише дама в една от групите. "Ако можех, и аз бих дала толкова, косата й винаги е блестяща и добре оформена. Има стил и не пести пари за визията си“, контрира друга. "Деси е от малкото жени у нас, които изглеждат като истинска ВИП дама - елегантна, премерена, винаги в тон с модата“, гласи друг коментар, пише HotArena.


