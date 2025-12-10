ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Дениз страда по Виктор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:46Коментари (0)620
©
Заедно ли са Дениз Хайрула и Виктор Иванов – една от най-атрактивните и коментирани двойки в "Ергенът: Любов в рая“? От продукцията все още пазят в тайна развръзката на отношенията им, но съдейки по реакциите и на двамата в социалните мрежи, вероятността да са двойка клони към нулата.

От няколко дни насам Дениз не спира с подигравателните подмятания в мрежата, като преди броени часове хвърли поредната бомба, поствайки статус, че страда за Виктор. С ирония, разбира се, пише Intrigi.bg.

Повод стана нейно клипче, на което "свири“ на китара лирично парче след излъчването на финалния епизод на "Ергенът: Любов в рая“. "Струва ми се, че имитираш Орлин“, подхвърлиха нейни последователи, правейки паралел с кметския син, който нонстоп дрънкаше на музикалния инструмент, докато беше в предаването.

"Не! Страдам за Викиту“, написа с голяма доза сарказъм и подигравка Дениз, като добави и заливащ се от смях емотикон.

От своя страна Виктор е тотално смълчан след финала и публикациите му в социалните мрежи секнаха. Същото важи и за предполагаемата негова партньорка – Кристина, която в предаването бе гадже с неговия приятел Петър.

Очаква се до края на седмицата истината да излезе наяве след гостуването на Дениз и Виктор в "Преди обед“.


Още по темата: общо новини по темата: 2549
10.12.2025 Нина Добрев и Вин Дизел заедно
10.12.2025 Гущеров: Мили мои кралици
10.12.2025 Фенове не вярват на очите си: Това не може да е Натали
10.12.2025 Майката на Софи Маринова в инвалидна количка на концерта й
10.12.2025 След победата Миро харчи 100 бона за жена си
10.12.2025 Подиграват Джизъса заради Митрофанова
предишна страница [ 1/425 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
След победата Миро харчи 100 бона за жена си
19:09 / 10.12.2025
Нов сериал ще предложи нещо, което досега не се е случвало в бълг...
12:23 / 10.12.2025
Празник е! Ето кои българи имат имен ден!
08:09 / 10.12.2025
Приключи най-пошлото предаване в родния ефир
13:15 / 09.12.2025
Слави Трифонов с уникален подарък за рождения ден на Софи Маринов...
12:46 / 09.12.2025
Нови правила за праха от спирачки и гуми
11:58 / 09.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
19:05 / 09.12.2025
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
09:00 / 10.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
10:54 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
20:53 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
16:09 / 08.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Протести срещу Бюджет 2026
Танкерът "Kairos" е в опасност от засядане край Ахтопол
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: