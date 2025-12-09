ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Дениз от "Ергенът": Отървах се
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:34Коментари (0)1847
©
виж галерията
Дениз Хайрула е първата "ергенка“, която се осмели да проговори за отношенията си със своя избраник след финала на "Ергенът: Любов в рая“. Последният епизод на предаването бе излъчен снощи и 5 двойки се сгодиха, сред които и самата тя – за Виктор Иванов.

Заедно ли са обаче все още? Очаквано – отговорът е Не. Двамата са се разделили известно време след прибирането си в България заради различия в характерите си. За да потвърди раздялата, Дениз публикува коментар от своя последователка: "Отърва се!!! Желая ти много спокойна, голяма любов, която те кара да се чувстваш пълна“.

Инфлуенсърката одобри коментара и добави, че най-сетне някой я е разбрал. В друго стори пък публикува снимка на булка с думите: "Когато си искала да накараш бившия да ревнува, но осъзнаеш, че си прекалила“. Паралелът е ясен – Дениз е искала да нарани бившия си, влизайки в "Ергенът: Любов в рая“, но приемайки годежния пръстен от Виктор, леко е прекалила.

Двете сторита в Инстаграм профила на Хайрула са достатъчно красноречиви – двамата с бизнесмена Виктор не само вече не са заедно, но и не са в никак добри отношения.

Миналата седмица самият Виктор намекна, че Дениз има порно в интернет и това го е отблъснало.

Към момента нито една от двойките финалисти не е коментирала какво се случило след предаването и дали са заедно. Единствено Дениз не се сдържа с хапливите си сторита.


Още по темата: общо новини по темата: 2524
09.12.2025 »
09.12.2025 »
09.12.2025 »
09.12.2025 »
09.12.2025 »
09.12.2025 »
предишна страница [ 1/421 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Слави Трифонов с уникален подарък за рождения ден на Софи Маринов...
12:46 / 09.12.2025
Нови правила за праха от спирачки и гуми
11:58 / 09.12.2025
Ускорен пулс: Защо се случва и кога е сигнал, че тялото ни предуп...
22:17 / 08.12.2025
Стояна: Не сме се карали с Ивана! Просто събрах кураж
21:51 / 08.12.2025
Арктическа вълна нахлува в Европа
21:45 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
10:54 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
16:09 / 08.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
20:53 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
Икономист: Ако България последва примера на Румъния, бюджетът може да получи около 2 милиарда евро допълнителни приходи
12:15 / 08.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Протести срещу Бюджет 2026
Бюджет 2026
Купа на България сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: