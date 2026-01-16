ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Деми Мур получи неочакван жест от бившия си
Мур и Къчър започват да се срещат през 2003 г. и се женят през 2005 г. Те обявяват раздялата си през ноември 2011 г. и формално финализират развода си около две години по-късно. Докато Мур твърди в мемоарите си от 2019 г. "Inside Out", че Къчър ѝ е изневерявал, двойката изглежда вече е в по-добри отношения.
Къчър обича дъщерите на Мур
През 2020 г. Къчър заяви, че между него и Мур няма "лоши чувства". Въпреки че каза, че бившите съпрузи "не прекарват време заедно", той прави усилия да поддържа връзка с трите дъщери на Мур - Румър, 37 г., Скаут, 34 г. и Талула, 31 г., които тя има с бившия си съпруг Брус Уилис.
"Помагах да отгледам тийнейджърки през тяхното израстване. Обичам ги", каза Къчър за Румър, Скаут и Талула по това време. "Никога няма да спра да ги обичам, да ги уважавам, да ги почитам и да им се радвам, като се надявам да успеят във всичко, което следват.", цитират го от "People".
Припомняме, че към днешна дата Къчър е женен за актрисата Мила Кунис. Двойката привлече вниманието на червения килим по време на наградите "Златен глобус". Двамата се появиха заедно след дълго време, странейки от публичното пространство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3015
|
|предишна страница [ 1/503 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Кои са най-очакваните сериали на 2026 година?
13:02 / 16.01.2026
Калина Паскалева: Блокирах майка ми в социалните мрежи, но я обич...
12:22 / 16.01.2026
Хора с интересни имена празнуват! Поверието гласи, че днес е деня...
07:41 / 16.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Най-плодовитите жени в България са синоптичките
15:34 / 15.01.2026
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно...
11:56 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS