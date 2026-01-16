ИЗПРАТИ НОВИНА
Деми Мур получи неочакван жест от бившия си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:54
Аштън Къчър похвали бившата си половинка - Деми Мур и нейния хорър филм от 2024 г. "The Substance", по време на промотирането на новия си сериал по "FX The Beauty", заедно с колегите си Антъни Рамос и Джеръми Поп в скорошно интервю за "Entertainment Tonight". "Искам да кажа, първо, изпълнението на Деми в "The Substance", очевидно, тя получи изключителни похвали, много съм горд с нея", каза Къчър по време на интервюто, след като от ET отбелязаха, че неговият проект получава много сравнения с хорър филма с ролята на Мур от 2024 г.

Мур и Къчър започват да се срещат през 2003 г. и се женят през 2005 г. Те обявяват раздялата си през ноември 2011 г. и формално финализират развода си около две години по-късно. Докато Мур твърди в мемоарите си от 2019 г. "Inside Out", че Къчър ѝ е изневерявал, двойката изглежда вече е в по-добри отношения.

Къчър обича дъщерите на Мур

През 2020 г. Къчър заяви, че между него и Мур няма "лоши чувства". Въпреки че каза, че бившите съпрузи "не прекарват време заедно", той прави усилия да поддържа връзка с трите дъщери на Мур - Румър, 37 г., Скаут, 34 г. и Талула, 31 г., които тя има с бившия си съпруг Брус Уилис.

 "Помагах да отгледам тийнейджърки през тяхното израстване. Обичам ги", каза Къчър за Румър, Скаут и Талула по това време. "Никога няма да спра да ги обичам, да ги уважавам, да ги почитам и да им се радвам, като се надявам да успеят във всичко, което следват.", цитират го от "People". 

Припомняме, че към днешна дата Къчър е женен за актрисата Мила Кунис. Двойката привлече вниманието на червения килим по време на наградите "Златен глобус". Двамата се появиха заедно след дълго време, странейки от публичното пространство.


