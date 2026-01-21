ИЗПРАТИ НОВИНА
Дейвид Бекъм проговори за обвиненията на първородния си син
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:03
©
Сър Дейвид Бекъм каза, че родителите трябва да позволяват на децата си "да правят грешки" в социалните медии, броени часове, след като най-големият му син Бруклин разкри семейните им вражди в експлозивен пост в Instagram, съобщи ДПА.

Обвиненията на Бруклин 

Бруклин сподели редица твърдения за родителите си Дейвид и Виктория Бекъм, включително, че неговите родители контролират информациите за семейството в пресата и се опитват да "разрушат" връзката му със съпругата му Никола Пелц Бекъм.

В своето изявление начинаещият шеф-готвач и фотограф Бруклин Бекъм казва, че не иска да се "помири" със семейството си. "Мълчах години и полагах всякакви усилия да запазя тези въпроси в тайна. За съжаление, моите родители и техният екип продължиха да се обръщат към медиите, като не ми оставиха избор, освен да говоря за себе си и да кажа истината – за само част от лъжите, които са публикувани. През целия ми живот родителите ми са контролирали информациите в пресата за нашето семейство", добавя Бруклин Бекъм.

 

Той твърди, че бившата певица от Spice Girls Виктория Бекъм е "откраднала" първия му танц с Никола и е танцувала "неуместно" пред гостите им, добавяйки, че никога не се е чувствал толкова "неудобно и унижен" в живота си. Той също твърди, че семейството му се държи "неуважително" към съпругата му и тя не е била поканена на празненството по случай 50-годишнината на баща му.

Какво сподели Дейвид:

Бившият капитан на английския национален футболен отбор не отговори директно на въпросите за Бруклин Бекъм, когато бе попитан по време на появяването си в Давос, Швейцария, където записа подкаст с известния американски автор на научно-популярни книги Адам Грант на Световния икономически форум. 

Дългият пост на Бруклин Бекъм в Instagram изглежда потвърждава слуховете, появили се, след като той се ожени за дъщерята на американския милиардер Нелсън Пелц през 2022 г.

В предаването Squawk Box на "Си Ен Би Си" Дейвид Бекъм каза: "Винаги съм говорил за социалните медии и за силата им за добро и зло. Лошото, за което говорехме, е това, с което децата се сблъскват днес. Може да бъде опасно, но лично аз открих, особено с моите деца, че трябва да се използва за правилните цели. Имах възможност да използвам моята платформа и последователите си за УНИЦЕФ и това е най-големият инструмент, чрез който хората могат да разберат какво се случва с децата по света".

 

"Опитах се да направя същото с моите деца и да ги науча. Те правят грешки. На децата им е позволено да правят грешки. Така те се научават", добави Дейвид Бекъм, информира БТА.


Статистика: