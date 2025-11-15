Деци Цонева претърпя сериозен инцидент

© "Паднах по гръбнак. Не мога да дишам лесно. Имам проблем с гръбнака, с ребрата. Това можеше да ми коства живота, но тати ме пази". Това сподели дъщерята на известния новинар Митко Цонев - Деси.



Красавицата е паднала от 3 метра височина, покачена на дърво. тя е искала да се снима за социалните мрежи. След като тръгнала да слиза на земята, кората на дървото се откъснала и тя полетяла надолу.



Дъщеря ѝ Бианка е свидетел на случката. Деси е трябвало да посети "Пирогов" и след като е прегледана, е освободена за домашно лечение.