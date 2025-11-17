ЗАРЕЖДАНЕ...
|Децата на фолк иконите тръгнаха смело по стъпките на известните си родители
Хавана Тропикана
"Алекс… моят малък голям герой. Излезе на сцената като истинска звезда – пя, разсмя, развълнува, а залата скандираше името му! И никой не знаеше, че само часове по-рано се беше спънал в залата, счупи зъб… и двамата плакахме, а аз не знаех къде се намирам! Той не се отказа. Излезе – с усмивка, с плам в очите, с кураж и любопитство! Стоях отстрани и не вярвах колко голям може да бъде това малко момче. Герой – във всичко. Благодаря ти, мамо, че сподели тази еуфория с мен!“ - това заяви Галена след юбилейния си концерт по случай 20 г. на сцена. Заедно със своя наследник тя представи хита "Хавана Тропикана“, а после разказа за инцидента, който се е случил на репетицията. "Като майка преживях такъв ужас, че първоначално си мислех да спра всичко и да отменя събитието, но после се събрах и продължих“, сподели певицата. Малкият Алекс се показа като голям герой, защото въпреки болката излезе на концерта и сбъдна мечтата, която очаква от 9 месеца – да пее на голяма сцена, после показа липсващото зъбче, което е дал жертва за изявата си.
Улицата
Дебют в Арената направи преди година и дъщерята на Преслава – Паола, пак на юбилейния й концерт, с който чества 20 г. на сцената. Двете изпълниха заедно хита "Улицата“, който е от най-популярните песни на звездата в последно време. "Пее хубаво като мама“, веднага я похвалиха свидетели на случващото се. Паола наскоро отново се изяви с мама на концерт. "Паола дойде лично да поздрави всички в Радомир! Беше много хубаво - благодарим ви за поканата! Никога няма да забравя как всички вие, които бяхте там, стоплихте с духа си дори най-студената дъждовна вечер“, призна певицата. Въпреки дъжда и студа над радомирския площад 7-годишната Паола с много ентусиазъм се изяви като истинска звезда и се впусна да пее пред радостната публика. Затова получи и много аплодисменти.
Няма да се дам
Дъщерята на Константин – Мариана, също даде заявка за сцената това лято. Двамата пуснаха първата си съвместна песен, озаглавена "Няма да се дам“. Въпреки че много почитатели на семейството отдавна са запознати с таланта на тийнейджърката – благодарение на видеа, които татко й често споделя – официалният ѝ старт като певица изненада мнозина. "Днес споделих емоционален момент от живота ми! Гледайте новата ми песен с моята дъщеря Мариана. Надявам се да усетите същата емоция, каквато и аз по време на създаването“, написа развълнуваният баща в социалните мрежи малко след премиерата на клипа.
Балади
Трето поколение Стораро вече атакува сцената – това са двете деца на Фики. Често той публикува кадри от участията си, а последното му включване е клипче, в което пее заедно с дъщеря си Еслем. Въпреки че малката се включва едва с няколко думи, все пак демонстрира колко е щастлива от възможността да се изяви на микрофона. Баща ѝ пък с усмивка споделя, че и двамата му наследници проявяват усет към музиката. И макар обикновено да припяват детски песнички, слабост са им баладите и не пропускат да се отчетат с пеене и тук. По-голямото дете – Тони, вече е на 6 години и при него по-ясно се забелязва талантът. Малката, все още на три, едва говори, но си личи, че обича музиката, поради което неведнъж нацелва вярната тоналност. В крайна сметка Фики Стораро изглежда доволен от възможността децата му да продължат традицията в семейството.
Тънката лайстна
Синът на Деси Слава – Майки, също това лято дебютира на сцената, но с рап парче - "Тънката лайстна“, заедно с Памеца. Макар стилът да е различен от нейния, певицата е категорична - гордостта ѝ е огромна. "Винаги съм искала под някаква форма да наследи таланта ми, макар и да е друг тип музика“, признава Деси. Майки влиза смело в шоубизнеса, а по думите на майка му - това ще го направи още по-силен: "Всеки човек трябва да е боец, независимо в каква област. А той е страшно общителен - има приятели във всеки един град! Това ще му помогне много“. Майки пък разказа пред "Телеграф“: "Нямаше скандали у дома, защото знае, че нейната музика аз не мога да я пея. Подкрепи ме и ми каза да опитам. Само добави, че няма много хляб в това и че е добре да търся и друга посока - все пак имам дете“. Затова той отвори и строителна фирма със свой приятел и вече предлага пълна гама майсторски услуги.
Армадата
Към рапа се насочи и синът на Таня Боева и композитора Михаил Бургуджиев – Росен. "Той ми избра артистичния псевдоним Рос Диор. Още от малък харесва рап музиката и се насочи в тази посока. Оказа се, че е изключително креативен – сам си прави бийтовете, пише текстовете. Има домашно студио и е много отдаден на рапа. Вече има няколко проекта, а съвсем наскоро направи обща песен с популярния варненски рапър Шунака. Заснеха страхотен клип, а песента се казва "Армадата“. Сигурна съм, че това ще е следващият топ хит в рап индустрията в България. Гордея се безкрайно с него“, не крие възхищението си от собствения си наследник Боева.
Пърпъл къш
В рапа се пробва и Лоренцо на Софи Маринова, който още като съвсем малък дебютира с репликата "Чайе шукарие“ в хита й с Устата "Мой си, дяволе“. Миналата година младежът избяга от фолкритмите и направи рязък завой към хип-хоп жанра в новия си сингъл "Пърпъл къш“. Видеоклипът бе промотиран в онлайн канала Lorenzo Official, където фенове посрещнаха окуражително новото амплоа, в което ще се изявява Лоренцо. Последният му дует с мама е от 2021 г. - "Маските свалете“.
Чакали
Бони също даде добър старт на дъщеря си Миа-Михаела с песента "Чакали“. "Представяме ви нашето шеговито намигване към всички, които се вземат прекалено на сериозно. Хора, животът е хубав! Не си го усложнявайте! Радвайте му се! Обичайте се! Обичаме ви“, коментираха майка и дъщеря. След това пък направиха машъп със златните й хитове "Секси“, "Магия“, "Яко парти“, "Стой да видиш“, "Дай, покажи“, "Всичко с теб“ и "Палава маймунка“.
Отличниците на Глория, Румяна и Орхан Мурад
Наследниците на първите изпълнители в лекия жанр - Глория, Румяна и Орхан Мурад, вече са отличници на сцената. Симона Загорова успешно съчетава поп музиката с модерните фолкритми, записа и дует със сръбския певец Xander "Жега“, а последно възроди един от най-големите хитове на татко си Илия Загоров - "Командира на вагона“. Дъщерята на незабравимата Румяна – Марияна, се завърна в музиката, след като за известен период се отдаде на майчинството и семейството, и то с компанията, продуцирала майка й - "Милена рекърдс“. Орхан Мурад също е доволен, че дъщеря му Сузанита върви по неговия път – последната й песен се нарича "Горда“, а съвсем скоро се очаква още една - "Маями“, пише "Телеграф".
