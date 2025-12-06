ЗАРЕЖДАНЕ...
|Датата на тази грандиозна звездна сватба е ясна
Според информации, Суифт е платила голям депозит, за да си осигури Ocean House в Watch Hill. Мястото е очарователен хотел във викториански стил в Род Айлънд, където певицата има своята известна ваканционна къща и където тя и годеникът ѝ Келси прекарват много време. Според "Page Six", Суифт е искала толкова много тази дата, че когато е разбрала, че друга двойка вече е резервирала мястото за сватбата си на същия ден, им е предложила голям чек в замяна на резервацията, пише "Harper's Bazaar".
Кои ще бъдат шаферките на Тейлър?
Според информациите Селена Гомес и Джиджи Хадид ще бъдат част от сватбеното тържество на Тейлър Суифт, което не е изненада, тъй като те са две от най-добрите ѝ приятелки. Певицата е била забелязана на момичешки вечери с Гомес и Хадид, откакто се сгоди за Келси през август, а звездите се готвят за моминското парти. Майката на Келси - Дона, също помага на Суифтс планирането.
Суифт направи своето турне за промотиране на "The Life of a Showgirl" веднага след като се сгоди за звездата от НФЛ и макар че гордо показваше диамантения си пръстен и разказваше с възторг за бъдещия си съпруг и предложението му, все още беше твърде рано за нея да разкрие нещо за плановете си за сватбата. През октомври обаче, в интервю за "Heart Radio" във Великобритания, тя призна, че никога не е мислила за собствената си сватба, докато не е срещнала Келси.
"Човек би си помислил, че съм от типа хора, които цял живот са обсебени от идеята за сватба, но всъщност никога не съм мислила какво бих направила или какво бих искала, докато не срещнах подходящия човек", каза тя и добави, че все още не е напълно наясно с "ерата на брачния си живот", но е "много развълнувана" за бъдещето си с футболната звезда, пише actualno.
