|Дарин Ангелов се оказа доста успешен строителен бизнесмен и не само
Двамата братя се занимават с управление и развитие на строителен бизнес вече повече от 20 години". Фирмата им е регистрирана през 2005 г., а към момента те работят над луксозен комплекс в любимия на заможните софиянци квартал "Бояна", където имотите на зелено вървят по над 2700 евро на квадратен метър. "Блокове строим. Имаме фирма с Анатоли Лазаров от театър "Възраждане“. Аз от по-малък се развивам в строителството. Първият ми стаж е в "Главболгарстрой“ още преди да вляза в казармата. Дядо ми е строител, вуйчо ми също. Минах през цялата верига — помагах в геодезията, след това бях асфалтаджия, правех арматура, зидане. Първото нещо, което направих, е строителна фирма. Минах и през голямата криза 2007-2008 година“, разказва Деян.
Той всъщност винаги е твърдял, че актьорската професия му харесва, но не е нещо, което е държал да се случи на всяка цена. Додо, както наричат актьора неговите приятели, е споделял, че е имал много варианти за развитие пред себе си, освен да играе на сцена. В крайна сметка е избрал да се развива и като артист, и като бизнесмен. До този момент братята са вдигнали няколко кооперации в столицата. Самите братя са си запазили във всеки блок жилища и за самите себе си и имат по няколко апартаментчета.
Строителната фирма не е единственият бизнес, с които се занимава Деян.
Той е съдружник в супер успешната продуцентска компания ‚Артвент“, която напоследък стои зад някои от най-гледаните представления и най-продаваните концерти в страната ни, включително на Любо Киров, Миро, Мария Илиева и даже комедийното шоу, което Оля Малинова прави с Елисавета Белобрадова от "Продължаваме промяната" - "Демократична България“, пише "Уикенд.
