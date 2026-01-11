ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дарин Ангелов подкара нов звяр
Явно усилията му на сцената и участията в "На кафе" се отплащат и той може да си позволи такава лъскава придобивка. Като "Уикенд" разкри, той има и други източници на доходи – заедно с брат си имат строителна компания, която строи усърдно жилищни кооперации.
След болезнената раздяла със съпругата му Антония Русева, която го остави заради афера с наркобоса Кирчо Руския, Дарин пази личния си живот в тайна, но както изглежда, скъпите коли са неговото средство да се бори с проблемите. Новият джип със сигурност привлича погледите на минувачите и показва, че артистът не се оставя да потъне в сивотата на ежедневието.
